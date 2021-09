La Comisión Evaluadora desestimó la única oferta en el marco de la Licitación Pública para la concesión del Transporte Urbano de Pasajeros

>> Locales, Sociedad

Se debe a que el oferente no cumplimentó los requisitos elementales dispuestos en el Pliego. El Intendente viajó a Neuquén a realizar gestiones para garantizar la continuidad del servicio.

La Comisión Evaluadora desestimó la única oferta presentada en el marco de la Licitación Pública Nº5/21, cuyo fin era el otorgamiento de la concesión del Transporte Urbano de Pasajeros de la localidad.

En este sentido detallaron que “el oferente no se encuentra en condiciones de ser preseleccionado, atento a haber incumplido los requisitos previstos en el artículo 21 incisos e, f (h) y p, segundo tercero y sexto párrafos del pliego referido”.

Entre los puntos no cumplimentados se señala la falta de demostración fehaciente de la experiencia técnica del oferente (no menor a un año) en la prestación del servicio público de transporte de pasajeros, en cualquier de sus modalidades, puesto que no ha agregado certificación de alguna autoridad jurisdiccional correspondiente, ni copia autenticada del permiso o contrato de concesión.

Por otra parte, el oferente no acreditó constancia de haber constituido la garantía de mantenimiento de oferta, y omitió la presentación de una declaración jurada de bienes, acompañada de constancia que acreditara el dominio de los bienes declarados.

Asimismo, no presentó ninguna acreditación de referencias emitidas por al menos dos entidades bancarias que lo calificaran conceptualmente, y tampoco ha probado el requisito de antigüedad de la relación comercial con las entidades citadas.

GESTIONES EN NEUQUÉN

A raíz de esta situación, el Intendente Carlos Saloniti viajó nuevamente a Neuquén, donde mantendrá diversas reuniones con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio en la localidad.

Entre los encuentros programados se reunirá con el director provincial de transporte, Luis De Brida, y con Rubén Cáceres, titular de Expreso los Andes.