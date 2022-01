La Cooperativa de agua informó que la planta de tratamientos cloacales se encuentra al límite

San Martín de los Andes posee tres plantas de tratamiento de efluentes cloacales. La PT1, instalada sobre la costa del Lago Lácar, la PT2 en el Cerro Chapelco y la PT3 en la Vega Plana, expresa el comunicado En dicha planta se pueden tratar hasta 5500 m3 por día y hemos llegado al pico de 6500 m3 el día 11 de enero. En estos números están incluidos los líquidos provenientes de micros de larga distancia, casas rodantes, motorhomes y camiones atmosféricos que descargan directamente en la planta. Estos aportan una cantidad pequeña del total pero suman un problema extra que es el alto nivel de concentración y de grasas que presentan sus líquidos. Esto que está sucediendo no es una sorpresa para la Cooperativa que, en marzo y nuevamente en agosto de 2021, envió a la Municipalidad un documento en el que se advertía la necesidad de realizar inversiones que permitieran garantizar el uso recreativo de la costa del Lago Lacar durante este verano, continúa el comunicado «No hemos recibido respuesta alguna a tales requerimientos». Una solución parcial para el problema es el alquiler de un equipo aireador portátil que permite incrementar la capacidad de aireación de los reactores y equilibrar en cierta medida la ausencia de los equipos y obras pedidos en los documentos presentados durante el año pasado, expresan desde la Cooperativa. Le solicitamos al concedente que se hiciera cargo del costo del alquiler ya que no forma parte de la tarifa. El pedido ha sido rechazado. Si fuera costeado por la cooperativa significaría un serio riesgo para la economía de la empresa obligándonos a dejar de pagar otros compromisos ya asumidos, manifiesta el ente. Gracias a la labor comprometida de nuestros trabajadores es que no hemos tenido que realizar un bypass de la planta, con todo lo que eso significa, pero no podemos garantizar que esto no ocurra ante nuevos picos en el caudal de ingreso. Las plantas de tratamiento han quedado chicas y se necesitan ampliaciones que requieren inversiones urgentes y obras que llevan tiempo en realizarse, pero es lo único que evitará que cosas como las que están pasando vuelvan a suceder, finaliza el comunicado.