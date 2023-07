La crisis de los 30… y otras edades también

>> Actualidad, Interés General

¿No les pasa que a veces sienten estar medios perdidxs? Como si no supieran bien para dónde ir…

A mi si. Muchas más veces de las que me gustaría admitir.

Me encantaría decir “siempre supe que iba a llegar a donde estoy hoy” o “siempre tuve en claro cuál era mi camino”, pero la verdad es que no… La verdad es que estoy pisando los 30 y todavía no tengo nada 100% definido o resuelto. Pero, ¿saben qué? Ya no me abruma tanto.

Si pienso optimistamente, viviré aprox 90 años (si, dije optimistamente), es decir, que estoy pisando el primer tercio de mi vida… Entonces, tengo tiempo más que suficiente para descubrirme y re-descubrirme todas las veces que sean necesarias..

De hecho, mirando hacía atrás, todo lo que fue pasando en mi vida, me trajo a este momento y a este lugar. Y creo fielmente que así debía ser.

Fui madre jóven y eso me sacó muchas veces de mi zona de confort. La maternidad/paternidad en general logra eso: sin importar cuan resuelto creas tener todo, llega un/a hijo/a y te cambia todo el panorama. Y cuando tenes el/la primero/a y crees que más o menos te acomodas, te confías, tenes el/la segundo/a y chau, a empezar otra vez. En mi opinión es una de las cosas más lindas: que me desafíe constantemente.

Así y todo, les mentiría si les dijera que jamás me he preguntado el famoso “qué hubiera pasado si…?”. No sólo en lo que respecta a ser mamá, sino también a nivel laboral, educativo, sentimental, etc. Pero gustosamente puedo decirles que ya casi no lo hago.

Es sabido que igualmente al día de hoy, año 2023, todavía hay muchos estándares y presión social sobre varios temas. Y esto puede hacer tambalear bastante esas decisiones que tomamos, ya que nos van generando ansiedad con respecto a algunos tópicos, como pueden ser la pareja, el trabajo “estable”, los estudios, la casa propia, etc.

La nana Fine y su eterna lucha de no llegar nunca a los 30

Siendo sincera, creo que pertenezco a una generación (la llamada “millenial”) que se está permitiendo dudar de todo. Descubrirse y re-descubrirse constantemente. Cuestionar si quieren o no ser padres o madres, si se quieren quedar en ese trabajo que tienen, si quieren seguir estudiando una carrera que ya no les gusta, si quieren seguir en una relación que no los convence, etc.

¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Qué quiero? ¿Qué quería ayer y hoy ya no?

No podemos obviar que lxs que tienen la suerte de estudiar, eligen una carrera con 17 o 18 años… Es decir, elegimos a esa edad qué queremos hacer el resto de nuestra vida… ¿No es un poco obvio que podamos cambiar de opinión en el camino? Hay personas que lo tienen super claro desde chicos y está perfecto. Pero hay otros que no lo sabemos o que quizás en ese entonces lo sabíamos y ahora no… Y eso también está bien.

Además creo que esto es algo que incluso hemos contagiado. Hoy veo gente de 50 años con 25 de aportes en un trabajo que odian y finalmente deciden patear el tablero y arrancar desde otro lado, y me parece bárbaro.

Creo que muchas veces nos olvidamos que estamos en este mundo para disfrutarlo y no para padecerlo…

Obviamente todos necesitamos trabajar, generar ingresos, vivir, mantener a nuestra familia. Pero si buscamos las maneras, las vamos a encontrar. Si nos seguimos moviendo,las oportunidades aparecen. Se los dice alguien que hasta hace un tiempo creía todo lo contrario…

En su momento, me costaba mucho concebir la idea de que podía hacer lo que me propusiera. Siempre encontraba alguna excusa. Siempre un pero o una falta. Siempre faltaban “cinco para el peso”.

Y fue justamente saber que había más personas como yo, inquietas, curiosas, con más dudas que certezas, que me hizo ver que no todos los caminos son lineales, que no todos los son iguales, ni siquiera similares. Cada uno tiene que vivir de la manera que mejor le parece y ESO es lo que está bien, siempre y cuando no afecte a las libertades y derechos de los demás, claro está.

Escribir para mi siempre fue mi cable a tierra. Y leer, mi sostén.

Espero al menos llegar a una persona a la que leer esto le sirva. Yo con eso ya soy feliz.

¿Cuántas veces habré estado en un bucle de pensamientos infinitos sobre estos temas y el leer un artículo, un post de instagram o algo similar, me hizo sentir un poco menos “sola”? Ojalá pueda devolver el favor a alguien más.

¡Gracias por leerme!