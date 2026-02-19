Cultura y espectáculos

La cultura afro se baila en la plaza: clases gratuitas y sin límite de edad

Por: Victoria Veloso

Diego Armando Herrera Berrio brinda clases abiertas de danza en la Plaza Sarmiento, con encuentros fijos los martes y viernes a las 19:00 horas, y la posibilidad de sumar un tercer día durante el fin de semana. Las clases son a la gorra, sin límite de edad y no requieren experiencia previa.

Durante un mínimo de dos horas, los asistentes realizan calentamiento, elongación, afro zumba, técnicas y coreografías, en una propuesta que busca fomentar la cultura de la danza afrodescendiente. Entre los estilos que se trabajan se encuentran Amapiano, Ndombolo, Champeta africana, Champeta criolla y Break Dance, ritmos que forman parte de la identidad cultural afro.

Buscan a un tucumano desaparecido en Villa Traful tras hallar su auto abandonado

