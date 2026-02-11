La Fiesta Nacional de los Jardines ya tiene artistas confirmados

La tradicional celebración se realizará del domingo 15 al martes 17 y contará con las presentaciones de La Mississipi, Natalie Pérez, Los Charros, La T y La M, Los 4 de Córdoba y Los Nocheros, junto a una amplia agenda de artistas locales y regionales.



La comunidad de Villa La Angostura ya se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Nacional de los Jardines, uno de los eventos más representativos y convocantes del calendario cultural y turístico de la localidad, que se desarrolla como cada año en plena temporada estival con una variada propuesta de actividades para residentes y visitantes.



Esta fiesta se caracteriza por su fuerte impronta popular, ya que toda la comunidad se involucra activamente en los distintos eventos que conforman el festejo, fortaleciendo el sentido de pertenencia y el trabajo colectivo que distingue a esta celebración año tras año.

Entre las actividades más destacadas se encuentra el tradicional Concurso de Jardines, verdadero motor de la fiesta, para el cual se conforman comisiones evaluadoras que recorren los distintos barrios de la localidad con el objetivo de reconocer a los mejores jardines de viviendas particulares, comercios e instituciones.

Otro de los momentos más esperados es el Desfile de Carrozas, que se realizará el sábado por la tarde sobre la avenida Arrayanes. En esta propuesta participan barrios, instituciones y asociaciones intermedias, con carrozas, arreglos florales, comparsas, niños en bicicleta, a caballo y diversas expresiones artísticas, en un clima festivo que culmina con la entrega de premios del Concurso de Jardines.

Los espectáculos artísticos tendrán lugar en el escenario mayor, donde durante las noches de festejos se presentarán La Mississipi y Natalie Pérez el domingo 15; Los Charros y La T y La M el lunes 16; y Los 4 de Córdoba junto a Los Nocheros el martes 17.

Además, participarán una nutrida agenda de artistas locales y regionales, entre los que se destacan la Orquesta Municipal, Osvaldo Sammaroni, Sur Banda, El Gaucho – Danza, Sembradores de Tradición Antu Peñi, Grupo de Danza Renacer, Alejo y Cía, Eric Erbin, La Funk Me Up y El Reencuentro, junto a Movimiento Raíz, Jazmines del Alba, Los Cachorros, La Marihuel, Pilar Gough, Murdock, Facu Radu, Carmen Costa Dúo, La Música de Hollywood, José Luis Giménez, Raíces VLA, Ron Zur y el Circo Caeli.

Además, durante los tres días el predio se transformará en un espacio de stands de venta y exposición, donde empresas, artesanos y productores de la localidad y la región exhibirán y comercializarán sus productos, con una oferta gastronómica que constituye un atractivo adicional y un importante aporte económico para el desarrollo de la Fiesta, que convoca a un promedio de 10.000 en cada edición.