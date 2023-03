La justicia avala a Cervi “Juntos por el Cambio Neuquén Somos Nosotros”

>> Elecciones 2023, Política

“Ya no hay dudas, la Justicia se expidió y Juntos por el Cambio Neuquén somos nosotros. El camino judicial terminó”, dijo Pablo Cervi, candidato a gobernador por la alianza, que ayer fue reconocida oficialmente por la Justicia Electoral de Neuquén.

De este modo, la RESGEN, 16118/2023 -firmada por la jueza Alejandra Bozzano- termina con los cuestionamientos e impugnaciones a la alianza electoral de Juntos por el Cambio Neuquén conformada por la UCR, CC ARI, parte del PRO y Encuentro Republicano.

Cervi reflexionó que, más allá de la resolución favorable a su proyecto, “lo lamentable de este proceso judicial fueron las actitudes antidemocráticas de algunos de mis adversarios políticos”.

“Nos quisieron sacar de competencia desde el escritorio, no presentando propuestas ante la sociedad; hicieron todo lo posible para sacarnos a través de maniobras judiciales y no compitiendo sanamente con propuestas de provincia ante los neuquinos”.

Para terminar, Cervi aseguró: “Los neuquinos jamás dudaron de que JxC éramos nosotros. Este aval confirma la realidad: somos la única opción de cambio. Nunca paramos de crecer, aún a pesar de los embates e intentos de bloqueo. Y seguimos creciendo y vamos a ganar, de manera limpia y honesta, con el apoyo de la mayoría de los neuquinos que hoy reconocen que el cambio en nuestra provincia no puede esperar más”.

TEXTUALES

Jorge Taylor, candidato a Vicegobernador

“Juntos por el Cambio es un proyecto político nacional y de todas las provincias argentinas, que nació como Cambiemos en 2015 con el objetivo de lograr las enormes transformaciones que el país necesita para salir de décadas de decadencia, y emprender un camino de progreso en el marco de la reconstrucción del sistema republicano, la ley y el ejercicio real de la democracia.

En la provincia del Neuquén JxC está representado por miles de afiliados y adherentes a sus partidos fundadores y por los dirigentes que mantuvieron los principios y valores de la coalición.

Aquellos que se fueron a apoyar o sostener proyectos políticos diferentes no son JxC, por eso es importante que la Justicia haya ratificado nuestra pertenencia, rechazando el increíble fárrago de impugnaciones e intentos de lograr impedir nuestra existencia.

JxC está aquí, como siempre vigente, impulsando a todos nuestros candidatos encabezados por Pablo Cervi gobernador y por mi, en la candidatura a la vicegobernación.

JxC es una alternativa de poder verdaderamente diferente que está destinada a transformar la provincia del Neuquén y ponerla rápidamente en un camino de progreso y desarrollo”.

Valeria Todero, candidata a Intendente de Neuquén

“Así como la Justicia avaló que somos JxC Neuquén, los militantes de la Alianza del PRO, UCR, CC ARI y Encuentro Republicano junto al electorado, van a elegir el 16 de abril la fórmula Cervi-Taylor gobernador y acompañarán mi candidatura en la ciudad de Neuquén. Los vecinos se cansaron de los populismos y de los políticos sin valores ni principios, que sólo pretenden hacer un acuerdo electoral para beneficio propio».

César Gass, candidato a Diputado Provincial

“Juntos por el Cambio es el derecho inexcusable de quienes mantienen su origen, sus principios y sus convicciones, sin buscar atajos ni caminos sinuosos”.

Carolina Rambeaud, candidata a Diputada Provincial

«Lo resuelto por la Justicia reconoce la legitimidad e identidad de nuestro espacio. Legitimidad e identidad de la que nosotros nunca dudamos Un espacio conformado no solo por dirigentes de los tres partidos que integran Juntos por el Cambio, sino también por cantidad de afiliados, voluntarios y simpatizantes que reconocen en esta coalición, una verdadera voluntad de cambio sin confusiones de ningún tipo, en oposición a las propuestas populistas en danza en Neuquén”.

Luis Pusterla, apoderado de Juntos por el Cambio Neuquén

“Se va aclarando el panorama, la alianza está constituida y el nombre Juntos por el Cambio Neuquén ya está otorgado con el número de lista 675 asignado. Queda claro que la constitución de la alianza es legal y los candidatos a la gobernación son Cervi-Taylor. Había una acción coordinada y un intento cancelatorio para que no esté Juntos por el Cambio en la oferta electoral”.