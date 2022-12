La Justicia neuquina admitió el recurso de Taylor contra el PRO

La Justicia neuquina declaró admisible el recurso presentado por el dirigente del PRO, Jorge Taylor, quien sostiene que se ha violado el estatuto interno de partido al apoyar la candidatura del ex emepenista Rolando Figueroa. Además, consideró que dicha decisión proscribe su intención de ser candidato a gobernador en las elecciones de 2023.

En las últimas horas se conoció la resolución dictada por la jueza Elizabeth García Fleiss, en la que dispuso un plazo de 5 días a la dirigencia del Partido Propuesta Republicana (PRO) para realizar la presentación de la documentación que avale un supuesto acuerdo en favor de la candidatura del ex emepenista. «Hubo una violación de la ley, y debe ser corregido», sostuvo a LMN Taylor, ni bien conocida la noticia.

El recurso tiene como destino al presidente provincial del PRO, el concejal Marcelo Bermúdez, y la presidente de NCN, Ayelén Quiroga.

Qué decía la presentación

«El partido al proclamar un candidato extrapartidario y no considerar los propios postulantes de la coalición, incurre en una violación, en una ilegalidad del procedimiento al no convocar a internas, ya que no existió ningún acuerdo. Se ha violado el estatuto interno», insistió el dirigente de San Martín de los Andes.Y agregó: «Mi precandidatura fue ignorada en este proceso. Este es un primer paso, el correcto ya que todos los procesos de la política deben ser dentro del marco de la ley, y eso no está ocurriendo en el PRO».

En la presentación judicial, Taylor se declaró proscripto «porque existiendo otro postulante para disputar el cargo, ha suplantado la voluntad de los electores votantes y en vez de convocar a elecciones internas, ha decidido postularlo en forma directa como candidato dejándome de lado sin razón suficiente».

Taylor es un dirigente de San Martín de los Andes que fue diputado provincial hace años y luego se incorporó a las filas del Pro. Fue el primero del espacio a nivel provincial que se lanzó a la carrera por la candidatura del macrismo para las elecciones por la Gobernación del año que viene. Incluso hasta llegó a un principio de acuerdo con el empresario radical Pablo Cervi para dirimir la candidatura de la coalición Juntos por el Cambio.

No obstante, la asamblea del Pro se reunió el 19 de diciembre para avalar el pacto del presidente provincial del partido, Marcelo Bermúdez, y la presidenta de NCN, Ayelén Quiroga, con el candidato Rolando Figueroa para integrar una colectora.

Con la decisión de la asamblea «han sido afectados gravemente mis derechos electorales y en particular mi derecho al sufragio pasivo», consideró Taylor. Agregó que el órgano partidario «ha procedido a proscribirme de hecho ignorando mi postulación formal como candidato a gobernador de la Provincia del Neuquén».

Taylor presentó una demanda en la Justicia. El escrito tiene 18 carillas. En un párrafo resume lo que busca el dirigente: «Pido en consecuencia que se ordene a la demandada a: determinar la cantidad de postulantes a candidato a gobernador provincial por el partido PRO Propuesta Republicana Distrito Neuquén; si los postulantes son más de uno, proceder a la convocatoria a elecciones internas entre ellos, a fin de que sea la voluntad popular y no un grupo reducido de personas quienes elijan al candidato. Dado el carácter institucional del planteo, no se piden costas».