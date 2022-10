La Legislatura declaró a Horacio “Pechi” Quiroga personalidad ilustre de la provincia

>> Legislatura, Regionales

La Cámara hizo un reconocimiento al ex intendente de la ciudad de Neuquén, Horacio “Pechi” Quiroga mediante la sanción de la resolución 1174 que lo declara personalidad ilustre post mortem y destaca su aporte en pos del engrandecimiento de la capital neuquina.

En la ocasión, el cuerpo aprobó otras dos resoluciones y distintas declaraciones que destacan diferentes actividades culturales, deportivas y sociales en distintos puntos de la provincia.

El debate de la iniciativa, aprobada por unanimidad a tres años del fallecimiento del ex jefe comunal, contó con la presencia de familiares de Pechi Quiroga en el interior del recinto legislativo y alcanzó el pronunciamiento de distintos bloques políticos que ponderaron la vocación política, la gestión de gobierno y el compromiso de quien fuera cuatro veces intendente de la ciudad de Neuquén.

Al actuar como miembro informante, la diputada Leticia Esteves (JC) resumió la trayectoria política y partidaria de Pechi, al tiempo que remarcó su “compromiso y dedicación”. “Hoy disfrutamos de todos sus proyectos impulsados”, sintetizó la legisladora tras enumerar las principales obras que se iniciaron en sus distintos períodos a cargo del municipio, entre ellas el Paseo de la Costa, la nueva terminal de ómnibus, la plaza de las banderas, los Parques del Oeste, Norte y Belgrano, el Museo Nacional de Bellas Artes, el cenotafio a los caídos en Malvinas, el nodo vial: ruta 7 y Doctor Ramón; la Fiesta de la Confluencia, la Feria Internacional del Libro y el nuevo edificio municipal en el oeste neuquino

Sus compañeros de banca, César Gass y Luis Aquín también se refirieron a la trayectoria del ex mandatario capitalino, al igual que la legisladora Ayelén Quiroga, quien agradeció “la generosidad” de las palabras pronunciadas en el recinto por los distintos espacios políticos que ponderaron tanto su gestión como su vocación política. La diputada sostuvo que “Pechi quedará en los libros de historia porque fue el gran transformador de esta ciudad”.

Desde el MPN, Maximiliano Caparroz dijo que “es de estricta justicia el reconocimiento a una persona que dejó su impronta e hizo historia en la política neuquina”. También se pronunciaron la diputada Elizabeth Campos (PDC) quien aseguró que Pechi “fue un político muy generoso” y el diputado Andrés Peressini (Siempre) que destacó su capacidad de gestión y su habilidad para generar “entusiasmo y admiración” en otros actores políticos y en la ciudadanía en general.

A su turno, por el FdT la diputada Ayelén Gutiérrez indicó que Pechi transformó “al pueblo de Neuquén en la ciudad de Neuquén” mediante la concreción de políticas de desarrollo “con una mirada amplia, con un espíritu absolutamente pujante de hacer crecer”. Su par de banca, Soledad Martínez también ponderó la figura del ex intendente en su vocación política y pasional hacia la gestión de gobierno y dijo que es un referente que “nos convoca a continuar con la vocación de construcción de alternativa política en la provincia”. Lorena Parrilli sintetizó la figura del ex jefe comunal como “un gran hacedor”, expresiones con las que coincidió Sergio Fernández Novoa del mismo espacio político.

A su turno, Carlos Sánchez (UP-FR) resaltó “su pertenencia para con su ciudad” y su mirada “estratega” para la concreción de políticas en beneficio de la población. En similar sentido se expresó el diputado Lucas Castelli (Avanzar) quien se refirió a su aporte “para el engrandecimiento de la ciudad que quedó mirando al río” y a su liderazgo político.

El diputado Andrés Blanco de la banca del PTS-FIT argumentó el voto negativo en las diferencias ideológicas y no personales para con el ex dirigente, pero al momento de la votación no se encontraba en su banca por lo que la resolución se votó en forma unánime.

Horacio “Pechi” Quiroga fue intendente en cuatro oportunidades: 1999-2003; 2003-2007; 2011-2015; 2015-2019). También fue dos veces concejal de la ciudad (1987-1991; 1995-1999) y convencional constituyente para la redacción de la carta orgánica municipal de Neuquén (1994). Fue Subsecretario de Relaciones Institucionales de la Cancillería, con rango de Embajador (2008) y fue electo diputado nacional (2009).