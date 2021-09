La Legislatura volvió a debatir el corrimiento de la barrera sanitaria

>> Regionales

La comisión de Producción, Industria y Comercio (E) retomó el debate sobre el precio de la carne bovina y el pedido del corrimiento de la barrea sanitaria. Lo hizo a partir de un proyecto impulsado por el diputado Raúl Muñoz (PDC) para que el gobierno provincial le solicite al Nacional que arbitre los medios necesarios para el desplazamiento hacia los límites del territorio nacional de la denominada Barrera Zoofitosanitaria, ubicada en el Río Colorado.

Al fundamentar la propuesta del corrimiento de la barrera Zoofitosanitaria hacia el norte del país, Muñoz dijo que el objetivo, al igual que con el pedido del corrimiento hacia el sur que no obtuvo acompañamiento oportunamente, es reducir el precio de la carne de vaca para la población neuquina. Además, el legislador recordó que desde el año 2006 el país no tiene aftosa en su ganado, por lo que la modificación de los límites de la barrera no afectaría el estatus sanitario.

Los diputados Fernando Gallia (FNN), Carlos Sánchez (UP-FR) y José Ortuño López (MPN) adelantaron el acompañamiento al pedido, argumentando que la medida no afectaría el estatus sanitario alcanzado. En cambio, desde el bloque Avanzar, el diputado Lucas Castelli dijo que no hay garantías de que la medida genere un impacto positivo en el valor de la carne, al tiempo que cuestionó que “se priorice una discusión comercial por sobre la sanitaria”. En ese marco, el legislador pidió mayor acompañamiento a los productores locales y obras de infraestructura para que se logre cubrir la demanda local sin necesidad de adquirir el producto de otras jurisdicciones.

A su turno, el titular del cuerpo también se pronunció en contra de la propuesta ya que el corrimiento no asegura la disminución del precio de la carne y, además, afectaría directamente a los productores locales. “Por otro lado, SENASA no tiene previsto correr la barrera”, aseguró Peralta. Su compañera de bloque, Soledad Salaburu, pidió que el proyecto no se ponga a consideración en la reunión de hoy y que sea retomado la semana que viene, a fin de consultar con representantes en el Congreso Nacional sobre las versiones que dan cuenta de que el SENASA evalúa el desplazamiento de la barrera.