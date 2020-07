La modelo Bárbara Perez tuvo que aclarar que no viajó a nuestra ciudad

>> Turismo

Tal como explicamos a nuestros lectores hoy por la tarde, ante varios mensajes que llegaban a los teléfonos y cuentas en redes sociales de nuestro diario respecto a que la modelo y conductora de TV Bárbara Pérez viajaba a San Martín de los Andes, finalmente hasta la Secretaría de Turismo local tuvo que explicar que esta información era falsa y la joven había viajado a un centro de esquí pero no era Chapelco.

Ante la cantidad de mensajes que recibimos esta mañana por las publicaciones de la modelo en su instagram cuando pasaba por Chocón y Piedra del Águila, y la difusión de estas «historias» de algunos medios regionales y locales, antes de republicar cualquier información errónea decidimos contactar al Secretario de Turismo de nuestra ciudad para consultar sobre la contratación de la influencer, a lo que inmediatamente desmintió Apaolaza.»Si bien la modelo vacaciona en nuestra ciudad hace veinte años, en esta ocasión no se encuentra en San Martín de los Andes como tampoco fue contratada por el Ente Turístico de la localidad» expresó el Secretario de Turismo local a nuestro diario.

La modelo y su acompañante causaron gran revuelo ya que en sus publicaciones anunciaba que estaría esquiando y disfrutando de la nieve, aunque nunca dijo que en San Martín de los Andes. Inmediatamente comenzó a viralizarce en las redes por distintos comentarios y publicaciones antiguas de la jóven que viajaba a nuetra localidad y eso no era así.

Lacar Digital se comunicó con Bárbara Pérez durante la tarde y la jóven expresó que entendía la preocupación de la gente en este momento delicado pero aclaró en primer lugar «no estoy en San Martín, me escribió un montón de gente diciéndome que no cuidaba a nadie, que vengo de Buenos Aires, la verdad que vine a trabajar, por suerte me salió un trabajo acá en el sur y vine con todos los papeles en regla, estamos cumpliendo todo».

