“La Música de Hollywood: en concierto” llega hoy a la Sala Amankay

Por: Victoria Veloso

Este sábado 14 de febrero a las 21 horas se presentará el espectáculo “La Música de Hollywood: en concierto” en la Sala Amankay del Centro Cultural Cotesma, en San Martín de los Andes, en el marco de una propuesta musical especial por el Día de los Enamorados. La función ofrecerá un recorrido sonoro por icónicas bandas sonoras del cine, en una jornada pensada para el disfrute cultural y musical en una fecha significativa del calendario.

La actividad se desarrollará en el espacio cultural ubicado en General Roca 1154 y forma parte de la agenda artística local de verano. Las entradas se encuentran disponibles de manera online a través del sitio oficial del Centro Cultural, en una producción a cargo de Bystam Producciones.

El concierto propone una experiencia escénica centrada en la música cinematográfica, combinando interpretación en vivo y repertorio inspirado en clásicos del cine internacional, con una puesta orientada a públicos de todas las edades.

