La neuquina Nahiara Díaz representará a la Argentina en los Juegos Olímpicos de Invierno

La esquiadora de Caviahue, beneficiaria del programa de becas a deportistas de la provincia de Neuquén, fue incluida en la delegación nacional que competirá en Italia.



La deportista neuquina Nahiara Díaz González, especializada en esquí de fondo y oriunda de Caviahue, integrará la delegación nacional que representará a la Argentina en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, que se realizarán del 6 al 22 de febrero en distintas sedes de Italia.

Con apenas 22 años, Nahiara volverá a competir en la máxima cita del deporte invernal tras su debut olímpico en Beijing 2022, donde con 18 años finalizó en el puesto 96 de la prueba final de 10 kilómetros clásicos de esquí de fondo y en el puesto 84 de la prueba sprint estilo libre.

Su inclusión en el seleccionado nacional representa no solo un logro individual, sino también el fruto de un proceso sostenido de desarrollo y acompañamiento.

“Este es un objetivo que busqué y trabajé mucho junto a mi equipo. Me siento más preparada y haber tenido otras experiencias previas me sirvió mucho para seguir creciendo”, declaró la joven.

Su desarrollo deportivo se enmarca dentro del sistema provincial de Becas para el Mediano y Alto Rendimiento, una política pública orientada a consolidar trayectorias deportivas y potenciar la participación de atletas neuquinos en instancias nacionales e internacionales.

“Representar a la provincia y al país es un orgullo enorme para mí. Me han acompañado mucho desde que empecé y por eso voy a dar lo mejor de mí para dejar a la provincia y el país en lo más alto”, destacó con alegría la deportista de Caviahue.

Por su parte, la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone, expresó que “contar con Nahiara entre los atletas que llevarán la bandera argentina al escenario olímpico es motivo de orgullo para toda la provincia”.

Además, agregó que “el sistema de becas no solo brinda respaldo financiero, sino que también acompaña integralmente a quienes representan a Neuquén y al país en instancias deportivas de primer nivel”.

La Asistencia al Mediano y Alto Rendimiento ha fortalecido a numerosos atletas neuquinos en diferentes disciplinas, permitiendo que talentos locales puedan entrenar, competir y proyectarse en escenarios nacionales e internacionales con mayores oportunidades.

Con antecedentes en competencias internacionales y experiencia olímpica previa, Nahiara Díaz continúa fortaleciendo su carrera deportiva y reafirmándose como una de las atletas más destacadas de la provincia. Una deportista que continúa escribiendo una historia inspiradora para las futuras generaciones del deporte neuquino.