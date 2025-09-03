La neuquina Paola Saavedra logró la medalla de bronce en el Mundial Máster

En dupla con una competidora australiana, logró el tercer puesto en la modalidad maratón en Hungría.



La deportista neuquina Paola Saavedra consiguió este martes la medalla de bronce en el Campeonato Mundial Máster de Maratón de canotaje que se disputó en Gyor, Hungría. La joven, que compitió en la categoría K2 35-44 años, formó dupla con la australiana Nishani Jacob, junto a quien logró la medalla.

Saavedra, que viajó con apoyo del ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres a través del Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN), agradeció el respaldo del Gobierno Provincial para poder concretar “este sueño”.

“Esta posibilidad de competir en un Mundial se dio porque este año logré la plaza en el Campeonato Nacional que se realizó en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos y si bien vine para competir en el K2 mixto, el reglamento establece que se pueden formar duplas con deportistas de otros países y así fue como armamos el bote y lograron esta medalla”, contó.

La dupla estableció un tiempo de 1 hora, 29 minutos, 53 segundos para cubrir los 14,5 kilómetros que tuvo la prueba que se completó con cien metros de acarreo. Horas después del logro, compitió en K2 mixto con Marcos Pruccoli, prueba en la que el bote neuquino culminó en la novena posición.