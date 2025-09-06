La Neuquinidad lanzó su campaña rumbo al Congreso desde Chos Malal

Con un multitudinario acto en Chos Malal, el frente La Neuquinidad, que conduce Rolando Figueroa, dio inicio a su campaña de cara a las elecciones legislativas nacionales de octubre.

El encuentro reunió a vecinos de 18 municipios y comisiones de fomento, además de referentes de los partidos que integran la coalición. Allí se presentaron los candidatos a senadores Julieta Corroza, Juan Luis “Pepé” Ousset, María Laura Da Pieve y Gustavo Coatz Romer, junto a los postulantes a diputados Karina Maureira, Joaquín Perrén, María José Rodríguez, Jorge Alberti, Natalia Berra Suárez y Walter Erdozain Gómez.

Figueroa resaltó que el norte neuquino fue el lugar donde nació el proyecto político provincial y destacó la importancia de “defender el modelo neuquino que garantiza un desarrollo equitativo y equilibrado”. Afirmó que las elecciones del 26 de octubre serán “la más importante para la construcción del nuevo Neuquén” y cuestionó las disputas de los partidos nacionales, asegurando que “La Neuquinidad siempre priorizará a la provincia”.

Julieta Corroza, cabeza de lista al Senado, expresó sentirse “honrada” de representar al frente y subrayó que la propuesta se apoya en un modelo que prioriza educación, seguridad y salud. En tanto, Ousset destacó que desde el norte “se recuperó la voz y representación de una región históricamente postergada” y planteó que el desafío ahora es llevar esa representación al Congreso.