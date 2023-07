La nueva estafa: envian fotos de menores y extorsionan a través de redes sociales

>> Policiales

La imaginación de los delincuentes no tiene límites. Ahora han inventando una nueva metodología extorsiva, donde además de exigir dinero, amenazan a sus víctimas con denuncias en juzgados. En San Martín de los Andes ya se registraron algunos casos.



Una nueva metodología extorsiva va dejando algunas víctimas a nivel regional. En San Martín de los Andes, se conocieron dos casos, uno «cayó» en la estafa y pagó una suma de dinero, mientras que el otro caso, logró percatarse de la maniobra.

La Metodología

Los delincuentes se contactan por redes sociales Facebook o Instagram, y generalmente usan whatsapp para hacer el contacto. Cómo llegan a tu número, fácil, buscan perfiles que tengan esos datos de forma pública y contactan a su víctima. Luego de un breve intercambio de saludos, esperan a que la víctima pregunte de quién se trata, quién está del otro lado y sin más, envían fotos de mujeres o menores desnudos. Es en ese momento que comienza la extorsión.

La extorsión

Luego de envíar imágenes de menores y/o mujeres desnudas, aclaran que son menores de edad y le indican a la víctima que serán denunciados. Es en este momento, en el que además de las imagenes de desnudos, los delincuentes realizan capturas de pantalla de algunos de los contactos que está persona tenga en modo público y amenzan con «escrachar» con amistades y de forma pública por ser «pedófilos». Además amenzan a la víctima con realizar la denuncia en un juzgado «pero para no llegar a eso, se podría hacer un acuerdo monetario», pagas o te denuncian.

En muchos casos, las víctimas, generalmente hombres, se percatan de que se trata de una estafa, pero en otro casos, hay personas que han caído en esta nueva maniobra extorsiva, «hicieron contacto a mi whatsapp, me saludaron y yo al empezar a preguntar quién era, porque mi contacto estaba en face de forma pública por mi actividad, pensé que era alguien que quería contratar mis servicios. En un par de líneas ida y vuelta, me envían de la nada la foto de una mujer desnuda y yo me quedé mudo porque no entendía nada. Mi error fue seguir el diálogo y decirle que onda la foto, que no me enviará cosas así porque lo iba a bloquear, que se había confundido de número y fue automática la extorsión. Comenzaron diciéndome que era una menor que me iban a denunciar y si no quería quilombo ni ser escrachado con mis contactos ni en páginas de compra venta de facebook, tenía que pagarles un monto de dinero. Obviamente mi reacción fue de no poder concebir lo que pasaba, mi primer acción fue bloquear el número de teléfono y llamar a mi abogado, porque realmente me asusté, el rótulo de pedófilo no te lo saca nadie y eso era lo que más me angustiaba» narró una de las víctimas de la nueva estafa y agregó «me mandan capturas de pantalla de dos contactos míos de face, una mi mujer y otra de una amiga, me amenzan diciéndome que las iban a contactar y escracharme con ellas, pero luego de repensar la situación, sospeche de que algo raro pasaba, porque luego de bloquearlos me dí cuenta que no se contactaron más, lo mismo hice en facebook, se contactan por ahí también amenazándome por lo que intuí, que se trataba de presos ya que si los bloqueaba podrían usar otro número para continuar la extorsión, cosa que no pasó, no se volvieron a comunicar» expresó la víctima del chantaje.

Otro caso similar que llegó más lejos, le ocurrió a un hombre de la Comarca Andina, con la misma metodología y tras un pago a los extorsionadores, viajó a Buenos Aires y se presentó en un juzgado donde le habían «realizado la denuncia». Al llegar y consultar por el número de causa, los mismos empleados del juzgado le dijeron que había sido estafado y que no existía denuncia alguna en su contra.

Una estafa que se cobró varias víctimas

Esta nueva modalidad de estafa virtual, va creciendo y dejando innumerables víctimas. A nivel local se registraron tres casos similares. En diálogo con el Crio. Mayor Cristián Sáez de la Dirección de Seguridad de Junín de los Andes indicó que hay tres caso en la zona » La verdad que por WhatsApp no hemos tenido casos. Si hemos tenido dos denuncias últimamente, o una denuncia y la otra fue una averiguación que se hizo en la Brigada, para ver si era real, pero estos casos fueron extorsiones a través de Facebook, donde les mandan un mensaje, le escriben de que habían chequeado, de que tenía contacto con menores y si no quería que se difundiera o que siguiera en curso el proceso legal, los van envolviendo, los asustan en realidad, pero es todo falso. Tras la amenaza, les exigen que tiene que depositar tanta plata. Una de las personas que denunció el hecho realizó el deposito el dinero y las otras dos ya advirtieron que era una estafa» indicó el Crio. Sáez.

Ante el intento de estafa de estas características, aconsejamos, no continúar ningún diálogo. Bloquear los números de teléfonos o cuentas de redes sociales donde realizan el contacto y ante la menor duda dirigirse a una comisaría a realizar la denuncia.