La Orquesta Escuela de los Andes abre sus inscripciones para el ciclo 2026

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

La Orquesta Escuela de los Andes abre sus inscripciones 2026 destinadas a chicas y chicos de entre 7 y 18 años que quieran aprender música en un espacio colectivo, gratuito y accesible para toda la comunidad.

La primera jornada de inscripción se realizará este jueves 26 de febrero, de 18 a 20 horas, en la Biblioteca 4 de Febrero (El Arenal). Para anotarse es necesario acercarse con el DNI y asistir junto a un adulto de referencia.

Se trata de un proyecto municipal, público y gratuito, que no requiere conocimientos musicales previos ni contar con instrumento propio, ya que la propuesta está pensada como un espacio de iniciación y formación musical inclusiva, donde cada niña, niño y adolescente puede comenzar su recorrido desde cero.

La Orquesta Escuela de los Andes es, además, un espacio seguro donde aprender, compartir y crecer a través de la música, promoviendo el trabajo en grupo, la expresión artística y el desarrollo integral de las infancias y adolescencias.

Con 18 años de trabajo sostenido en San Martín de los Andes, más de 1000 infancias han transitado por este proyecto que ya forma parte de la identidad cultural de la localidad. Para más información, las familias pueden comunicarse al correo electrónico: oedelosandes@gmail.com.

Natalia Vita llamó a convivir con respeto pese a las diferencias políticas

