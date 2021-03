La persona que sale de Argentina tendrá serias complicaciones para volver a ingresar

>> Regionales

Desde la dirección general de Migraciones en Neuquén confirmaron las restricciones. Gustavo Sueldo, jefe de la delegación neuquina de la Dirección General de Migraciones, informó en «Mañanas en Red» en la 91.7 Fm de San Martín de los Andes que hay serias dificultades para ingresar al país.

Teniendo en cuenta la cercanía de Neuquén con Chile, explicó: «La salida terrestre se puede usar, pero el regreso es dificultoso y se hace vía área a Buenos Aires sin excepciones».

«Aconsejamos no salir, no porque la persona se enferme sino porque no va a poder volver. Se puede salir del país, pero la gente tiene que saber que no es sencillo ingresar», afirmó.

En ese sentido, confirmó que la cantidad de vuelos que llegan a la Argentina se redujeron fuertemente. «Sin ir más lejos, Brasil tiene una situación sanitaria muy difícil. Hay muchos contagios en el mundo y la nueva cepa hace todo mucho más complicado», argumentó.

De cara a una resolución en el futuro, el funcionario opinó: «Dudo que se abran las fronteras del país. Debemos mantener los cuidados porque el nivel de vacunación que tenemos es bajo».

Por último, contó que la dirección general de Migraciones efectuó una serie de denuncias por análisis de PCR falsos detectados en el aeropuerto de Ezeiza. «Son PCR de Cancún y Paraguay. No los hacen laboratorios, son truchos. Las personas hacen esto poniendo en peligro la salud de muchas personas», concluyó.