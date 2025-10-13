La Policía de Neuquén realizó más de 1.000 allanamientos en 2025

Con un modelo de gestión consolidado, fuertes inversiones en equipamiento y la desfederalización en la lucha contra el narcomenudeo, se consiguió reducir el delito en la Provincia y sostener la eficacia operativa.



El ministerio de Seguridad de la Provincia dio a conocer un informe que compara los datos de 2024 con los resultados obtenidos entre febrero y octubre de 2025, evidenciando una reducción de delitos, el sostenimiento de una alta eficacia operativa y una mayor precisión investigativa.

El trabajo conjunto de la Dirección de Seguridad y Antinarcóticos de la Policía permitió sostener un 75% de eficacia operativa y reducir el delito en distintos puntos de la provincia. En lo que va del año ya se realizaron 1.000 allanamientos.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, explicó que la estrategia actual apunta a desarticular las organizaciones criminales que operaban en la región. “Fue un pedido expreso del gobernador Rolando Figueroa garantizar la seguridad y la tranquilidad de todos los vecinos”, destacó.

Los resultados coinciden con la decisión de llevar adelante la desfederalización de la lucha contra el narcomenudeo en Neuquén, mediante la cual la Provincia asumió competencias que antes estaban centralizadas en fuerzas federales, como la Policía Federal o la Gendarmería. Esto permite a la Policía provincial intervenir directamente en casos de microtráfico, agilizando investigaciones y allanamientos, y fortaleciendo la prevención y el control territorial.

Neuquén adaptó su legislación y protocolos internos para que la Policía provincial pueda actuar de manera autónoma. Los resultados ya son visibles: se incrementó la cantidad de allanamientos y secuestros realizados, y se consolidó una mejor coordinación entre las fuerzas de seguridad, el ministerio y los organismos judiciales.

En 2024 se realizaron 1.050 allanamientos durante todo el año, mientras que en lo que va de 2025 ya se efectuaron 1.000, pese a que aún restan poco menos de tres meses para finalizar el año. Aun con un número similar de procedimientos, la eficacia operativa se mantuvo en el 75%, lo que refleja la calidad de las investigaciones y la coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

Entre los resultados más destacados se encuentran el secuestro de 176 armas de fuego, 30 kilos de cocaína, 60 kilos de cannabis, 2.986 municiones, 1.130 plantas y 60 millones de pesos. Además, se clausuraron once viviendas donde se realizaba venta de drogas y se demolieron cuatro “aguantaderos” en diferentes puntos de la provincia.

El ministro Nicolini resaltó la evolución del trabajo policial y expresó: “Esta gestión cambió la forma de abordar el delito. Hoy no solo actuamos, investigamos. Aplicamos inteligencia criminal, seguimos la ruta del dinero y desarticulamos las bandas antes de que operen a mayor escala. Los números que damos a conocer significan que estamos golpeando la estructura del delito desde arriba. Ese es el verdadero objetivo”.

Sobre el combate al narcotráfico, indicó que “ya no nos conformamos con secuestrar droga. Vamos por las bocas de expendio, por las finanzas y por quienes mandan. El narcotráfico no se combate solo en la calle, se combate con inteligencia”.

Modelo de gestión

El informe también evidencia un modelo de gestión consolidado, con fuerte articulación interna entre la Dirección de Seguridad, Antinarcóticos y el ministerio de Seguridad. Nicolini destacó que “está demostrado que cuando trabajamos juntos, los resultados se ven. Neuquén hoy es ejemplo de planificación, investigación y eficacia policial”.

Durante la gestión se realizaron importantes inversiones en infraestructura, equipamiento y modernización policial. Se incorporaron más de 1.100 policías en 2024, se renovó el parque automotor con patrulleros, camionetas 4×4, motos y embarcaciones, y se ampliaron los sistemas de videovigilancia de 622 cámaras en 2023 a 2.040 en 2025 y está previsto llegar a 3400. Además, se avanzó en la modernización de comisarías y destacamentos, y en la construcción y ampliación de unidades penitenciarias en el marco de la Ley de Emergencia Penitenciaria.

Las estadísticas reflejaron una reducción del 31% en delitos contra la propiedad en toda la provincia y un incremento del 85% en denuncias anónimas contra el microtráfico a través de la aplicación Neuquén Te Cuida.

La Provincia lleva invertidos 20.000 millones de pesos en seguridad. “Nunca en la historia de Neuquén se invirtió tanto en seguridad”, aseguró Nicolini y adelantó que próximamente se entregarán nuevos móviles y equipamiento tecnológico y que está previsto que al finalizar el año habrá de 2.000 nuevos policías.

“Este crecimiento forma parte de un modelo de gestión que impulsa políticas públicas con visión, cercanía territorial y modernización institucional, para fortalecer la prevención, la proximidad con la comunidad y garantizar derechos en todo el territorio neuquino”, sostuvo.

Para cerrar, el ministro remarcó que se continuará “fortaleciendo la prevención, la investigación y la profesionalización policial. Neuquén tiene una política de seguridad moderna, seria y basada en resultados. Y no vamos a retroceder”.