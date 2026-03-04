La Policía neuquina detuvo a cinco extranjeros armados y fueron expulsados del país

Habían ingresado de manera irregular a la Argentina, uno de ellos tenía pedido de captura vigente y fueron expulsados. Se secuestró un arma 9 milímetros, cargadores y municiones.



Un operativo de investigación realizado por la Policía del Neuquén terminó con la expulsión de cinco extranjeros por disposición de la Dirección Nacional de Migraciones. Uno de los cuales registraba pedido de captura vigente en Chile.

Durante el procedimiento se secuestró una pistola calibre 9 milímetros, cargadores y municiones.

Se llevó adelante en un hospedaje ubicado sobre Avenida Olascoaga, bajo la sosprecha de extranjeros que podrían tener pedido de captura vigente. Mediante el procedimiento del que participaron 15 efectivos se realizó una identificación preventiva de las personas que arrojaron inconsistencias, por lo que quedaron demorados para averiguación de antecedentes.

Tras las consultas realizadas con la Dirección Nacional de Migraciones y con autoridades de Chile se confirmó que los cinco habían ingresado de manera irregular a la Argentina y uno de ellos tenía pedido de captura vigente, con prohibición de salida.

Además, al retirar sus pertenencias del hotel, uno de los demorados exhibió una valija que contenía una pistola calibre 9 milímetros, dos cargadores, 48 municiones del mismo calibre y un cargador tipo tambor con capacidad para 50 cartuchos.

Se dio intervención inmediata a la Fiscalía, que dispuso el secuestro del arma, la notificación de imputación por tenencia ilegal de arma de fuego y su posterior expulsión del país.

El operativo incluyó un dispositivo especial de seguridad para el traslado hasta la frontera, donde fueron puestos a disposición de las autoridades policiales correspondientes. Del operativo participó la Dirección Delitos, a través del Departamento Delitos Contra la Propiedad y Leyes Especiales, con participación de la División Recaptura de Evadidos y la División Robos y Hurtos.

Inversión en seguridad

Durante la apertura del período de sesiones ordinarias en la Legislatura del Neuquén, el gobernador Rolando Figueroa anunció fuertes inversiones en materia de seguridad.

Se destinarán recursos para la incorporación de nuevos móviles policiales, equipamiento tecnológico, armamento, sistemas de videovigilancia y mejoras en infraestructura para comisarías y unidades especiales, con el objetivo de fortalecer la prevención del delito y dotar de mayores herramientas a las fuerzas de seguridad en todo el territorio neuquino.