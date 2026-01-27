La primaria 252 de Paimún cuida el ambiente a partir de proyectos educativos

Sus estudiantes recolectan residuos inorgánicos en senderos turísticos en una jornada. A partir de un taller de cestería incorporan al sauce criollo, especie introducida que afecta a cuencas hídricas.



En la escuela N°252 de Paimún, cada temporada de verano y desde hace dos años, sus 30 estudiantes de nivel Inicial y Primario ponen en práctica el cuidado del ambiente desde el proyecto institucional Pu-Newen, que hace su cierre con una recolección de residuos inorgánicos en una caminata que recorre diferentes senderos de su entorno natural. La escuela funciona durante el ciclo lectivo septiembre-mayo.

En conmemoración del día Mundial de la Educación Ambiental, el director de la escuela rural de período septiembre-mayo, César Lauman, expresó: “Hay un vínculo muy fuerte con el Parque Nacional Lanín; se trata de una caminata que habitualmente se hace en enero junto a los y las estudiantes y el acompañamiento de los guardaparques con apoyo de vehículos. Destinamos una mañana para recorrer sendas que son de uso público, y se conversa sobre el cuidado del medioambiente y el impacto de la basura en el mismo”.

Respecto a la experiencia en este verano, señaló que “vamos a definir si podemos hacerlo antes que finalice enero o se hará a inicios de febrero; cada año, se determina un sector y se hace con los chicos la distribución del recorrido; los más pequeños de jardín siempre tienen un tramo más corto, levantan residuos más sencillos; y para toda la acción se utilizan guantes y se implementan los cuidados necesarios para la tarea”.

Lauman explicó que las guardaparques hacen apoyo logístico y en las camionetas del servicio, donde se van colocando los residuos de plásticos, aluminio (latas en su mayoría) o vidrios, para ser trasladados a la planta de Tratamiento de Junín de los Andes. La experiencia se desarrolla en cercanías de Puerto Canoa, que es el punto de salidas turísticas en catamarán; hay recorridos asignados por nombres como el “Trayecto a Pichi Cuyín”, el “Trayecto a La Capilla”, y generalmente son recorridos que pueden llegar hasta un kilómetro de distancia, y cada año se va cambiando de recorrido.

Proyecto de cestería

La escuela, a la que concurren 25 estudiantes de nivel Primaria y 5 de nivel Inicial, lleva adelante otras iniciativas, como el proyecto de Cestería, dentro del taller Mamuil Kezaw (Trabajo con la madera). En esta acción, de la que participan solo los estudiantes de primaria, se hace aprovechamiento del sauce criollo como recurso y material de trabajo. El mismo se comenzó a dictar aprovechando la transformación de la escuela a jornada completa, hecho que se dio a fines del año 2023.

A partir del taller de cestería, el establecimiento participó de la feria de ciencias realizada en octubre del 2025 en Junín de los Andes, junto al Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (Inbioma) de Conicet- Universidad Nacional del Comahue, el Centro de Ecología Aplicada del Neuquén (CEAN) y el Parque Nacional Lanín, entre otras instituciones.

Lauman resaltó que “ambas experiencias son muestras pedagógicas; en el caso del de madera, desde un trabajo manual, con la creatividad de los chicos y la concientización en relación al sauce criollo, que es una planta exótica que está atacando las cuencas de los ríos de la zona”. En tanto, el trabajo de la limpieza del territorio “se trabaja desde el punto de vista de la colaboración con la mejora del medioambiente y para crear conciencia sobre las acciones que tenemos los seres humanos sobre nuestro entorno, cuando no lo respetamos”, precisó.

Otro proyecto al que hoy también están abocados, describió el director, es el viaje de estudios a Las Grutas. “Un ambicioso proyecto con toda la escuela que se llevará adelante en el mes de marzo y para el cual se viene trabajando; es un gran desafío para los estudiantes de la primaria”, destacó.

Mientras un importante número de estudiantes transita su receso de verano, otros muchos niños, niñas y jóvenes continúan con sus ciclos lectivos en la ruralidad, como esta institución ubicada en cercanías de Junín de los Andes.