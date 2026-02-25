Regionales

La Provincia anunció el pago de haberes a los empleados públicos

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

Se hará efectivo esta semana, antes de que culmine el mes. La fecha fue confirmada por el Ministerio de Economía, Producción e Industria y alcanza al sector pasivo del Instituto de Seguridad Social del Neuquén.

Este viernes, 27 de febrero, el gobierno de la Provincia del Neuquén le depositará los haberes correspondientes al mes de febrero a la totalidad de los trabajadores de la administración pública provincial y para jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

Así lo anunció el Ministerio de Economía, Producción e Industria al remarcar que la medida alcanza a los agentes activos del Consejo Provincial de Educación (CPE), Salud, Policía, Administración Central y Organismos Descentralizados.

La administración que conduce el gobernador Rolando Figueroa continúa garantizando el pago de salarios antes de la finalización del mes, gracias al programa de austeridad implementado para optimizar los recursos del Estado, eliminar gastos innecesarios y fortalecer las partidas destinadas a áreas esenciales como Educación, Salud, Seguridad e Infraestructura.

ATEN confirmó paro docente nacional el 2 de marzo en el inicio del ciclo lectivo
Neuquén fortalece la accesibilidad de sus sitios web

