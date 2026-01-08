La provincia comenzará en 2026 la ejecución de 264 kilómetros de rutas nuevas

Sumados a los 400 kilómetros finalizados y en ejecución, completarán 664 kilómetros de rutas nuevas finalizados, licitados o en ejecución durante la gestión. Las obras redundarán en mayor seguridad vial, incremento del turismo y mejor conectividad entre las regiones.



Para este año el Gobierno provincial planea iniciar obras de pavimentación por un total de 264 kilómetros, que sumados a los 400 ya ejecutados, comprenden 664 kilómetros de obras en distintas rutas de la provincia finalizados, licitados o en ejecución durante los cuatro años de gestión. La cifra representa un récord histórico, teniendo en cuenta que en Neuquén se han construido 1.200 kilómetros de rutas provinciales a lo largo de su vida institucional.

Este ambicioso plan de obras mejora la accesibilidad a los distintos destinos de la provincia, prioriza la infraestructura vial como herramienta de integración territorial, fortalece el turismo y mejora la seguridad vial durante todo el año. De esta manera, se achica el déficit en obra pública, que al comenzar su gestión el gobernador Rolando Figueroa estimó en 4.000 millones de dólares.

El plan elaborado por el ministerio de Infraestructura para 2026 contempla la pavimentación de las rutas provinciales 8 y 17 por un total de 51 kilómetros cruciales para la logística de Vaca Muerta, en Los Catutos se pavimentarán 4 kilómetros, en el norte neuquino se harán 18 kilómetros en la ruta provincial 54, en la provincial 65 serán 24 kilómetros que conectarán Villa Traful con Villa La Angostura y en la ruta 21 otros 76 kilómetros entre Loncopué y El Huecú.

También contempla el inicio de la pavimentación de 91 kilómetros desde Andacollo hasta el límite con Chile vía Paso Pichachén. Serán 31 kilómetros desde Andacollo a Guañacos y otros 60 kilómetros de las rutas provinciales Nº57 y Nº6, también a realizarse en tres tramos.

Por otra parte, la ruta provincial 23 se asfalta en tres tramos que adicionarán 97 kilómetros al corredor escénico clave que une el Paso Pino Hachado con Junín de los Andes. En la zona de Vaca Muerta, entre las rutas 7 y 17 se están asfaltando 23 kilómetros, mientras que está próxima a comenzar la obra (ya adjudicada) de los 19 kilómetros de la duplicación de calzada en la ruta 67 que conecta a la ciudad de Neuquén con Vista Alegre Norte y la región de Vaca Muerta.

Además, siguen los trabajos de pavimentación de 34 kilómetros en el primer tramo de la ruta 65 que conectará Villa Traful con Villa La Angostura, otros 12 kilómetros en la provincial 60, 22 kilómetros en la ruta 46 para conectar Zapala con Aluminé y Las Coloradas, 18 en la provincial 43 desde Las Ovejas hasta Varvarco.

También se suman 6 kilómetros de la ruta 62, 13 kilómetros en la 11 desde el paso fronterizo Icalma hasta Moquehue, 19 kilómetros en la 63 desde el empalme de la ruta nacional 40 hasta Villa Meliquina, otros 90 kilómetros se suman a la ruta 7, 9 kilómetros en la 21, 6 en la ruta 26 entre Caviahue y Copahue y 9 kilómetros en la ruta 61.

Entre las obras finalizadas se encuentra la ruta 67, con la rotonda que conecta con Centenario, y 4 kilómetros de la ruta 39 entre Andacollo y Huinganco.

En cuanto a obras de repavimentación, se suman 181 kilómetros de los cuales hay 77 ya finalizados entre la ruta 5 (54 km) y la 23 (23 km), y este año se comenzará con la repavimentación de 50 kilómetros de la ruta 46, y 54 de la ruta 6.

En conclusión, hay 400 kilómetros de rutas finalizadas y en ejecución, y otros 264 kilómetros proyectados para iniciar durante este año, mientras 181 kilómetros se han repavimentado o están próximos a comenzar. Estas obras apuntan a generar desarrollo, equilibrar oportunidades entre regiones y crear condiciones concretas para el crecimiento de las economías regionales.