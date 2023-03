La provincia hizo podio mundial con el OceanMan de Aguas Abiertas de Villa La Angostura

La organización y asistencia a la competencia fueron un éxito. En 11K la ganadora fue Mayte Puca de Bariloche; en 5K Matías Campi de Villa La Angostura y en 2K, Jesica Dabdoub Oyarzabal de Atlixco Puebla.

Otro fin de semana mundial se vivió en Villa La Angostura con las dos jornadas del campeonato de Aguas Abiertas OceanMan, que tuvo como protagonistas a más de 400 nadadores de 12 países. El evento deportivo y turístico se disputó en el Lago Espejo.

Por la tarde del sábado se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Los Arrayanes la presentación oficial de la competencia a cargo de autoridades locales, provinciales y de la organización, además de la entrega de premios.

El acto estuvo encabezado por el ministro de Turismo, Sandro Badilla; la ministra de Deportes, Alejandra Pidecasas; el intendente local, Fabio Stefani; la coordinadora del ministerio de Turismo, Vilma Barreras; la directora de Operaciones de OceanMan global, Bohdana Melnychuk; el director de OceanMan Argentina, Roberto Marqués; y el embajador de OceanMan Argentina, el cuatro veces campeón del mundo en aguas abiertas, Claudio Plitt.

Badilla manifestó: “estamos muy contentos con la gran cantidad de competidores de los 12 países que han venido, dando continuidad a un calendario de eventos internacionales muy importante que tiene nuestra provincia durante el año y que comenzó con el mundial de motocross y siguió ahora con aguas abiertas.”

“Esto se debe al camino que ha marcado el gobernador de la provincia del Neuquén, Omar Gutiérrez, el de apostar fuertemente al desarrollo turístico de la mano de eventos deportivos de primer nivel, y es así que Neuquén cumple su promesa y es sede de mundiales”, afirmó.

En este sentido, indicó que “uno de los objetivos que nos hemos planteado es buscar ocupación y movimiento turístico a lo largo de los doce meses, y obviamente a través de la organización de estos eventos lo vamos a lograr.”

“Neuquén está preparada para recibir eventos de altas complejidad, por el equipo profesional que tiene en las diferentes áreas que se requieren para este tipo de organización”, aseguró el ministro.

Por su parte, la ministra Piedecasas expresó que “el gobernador nos ha encargado en esta revolución deportiva, mostrar a Neuquén y a Villa La Angostura al mundo.”

En cuanto a la gestión pública en la actividad de natación, especificó que “trabajamos con un programa a futuro de construcción de natatorios en la provincia con distintos niveles, que van desde uno olímpico en la Ciudad Deportiva, otros semiolímpicos y también de aprendizaje.”

Luego, el intendente Stefani expresó que “en la Villa estamos muy contentos con la muy buena organización de OcenMan y de la provincia del Neuquén con el acompañamiento del municipio.”

Agradeció al gobernador, al ministro de Turismo y al vicegobernador Marcos Koopmann (en uso de licencia) “por el trabajo que se ha hecho”. En cuanto a la actividad turística, agregó que “al tener más competencias no se nota prácticamente las diferencias entre las temporadas bajas y altas”.

Finalmente, el director de OceaMan Argentina, Roberto Marqués, también tuvo palabras de agradecimiento “al gobernador y a todos quienes hicieron posible esta fecha en el destino turístico.” “Hemos organizado un OceanMan en Portugal y el sueño era llegar aquí a la Argentina”, subrayó.

Marqués agregó que “por la calidad humana que tiene Argentina, la profesionalidad que hay y por el gran equipo que hemos formado, esperemos que esta fecha sea la primera de muchas en Villa La Angostura”.

En cuanto a los podios, quedaron de la siguiente manera: en los 11 K, 1º Mayte Puca de Bariloche, con un tiempo de 2:26:18; 2º Diego Degano de Sanata Fe (2:36:02) y 3º Tomás Cofré de General Roca (2:42:48). En 5K, 1º Matías Campi de Villa La Angostura (1:08:16); 2º Tomás Jouglard de Neuquén (1:08:32) y 3º Federico García Canales de Necochea (1:16:37) y en 2k, 1º Jesica Dabdoub Oyarzabal de Atlixco Puebla (00:30:05); 2º Daniel Fino Villamil de Mendoza (00:30:29) y 3º Facundo Tscherig de Neuquén (00:31:15).

En relevo, el equipo masculino local Compured salió primero (00:21:14), seguido por Crocantes Team de Plaza Huincul, masculino (00:21:58) y tercero, el trío mixto de Diego Degano de Santa Fe (00:22:46).

En tanto en OceanKids, el primer puesto fue para Valentino Leonel Viñuela de Plaza Huincul, sub 15 (00:08:42), seguido por Malvina Amancay Baldassarri de Lago Puelo, sub 19 (00:08:59) y el tercer escalón lo ganó Conrado Chaves Von Fustenberg de El Hoyo, sub 12 (00:09:52).

La carrera en Villa La Angostura es parte de una amplia agenda anual de OceanMan que incluye fechas en Brasil, Vietnam, Colombia, España, Italia, Ecuador, Indonesia, Kazajistán, México, Egipto, Emiratos Árabes y Tailandia.

En el país y el mundo la disciplina tiene cientos de miles de adeptos que desafían las aguas abiertas, muchas veces gélidas y otras cálidas, y en búsqueda de las mejores sensaciones.

La provincia del Neuquén también es sinónimo de gran cantidad de lagos y ríos. Espejos de aguas que maravillan por su calidad y transparencia, y que son ideales para este tipo de competencias.

Cabe mencionar que la llegada de la competencia a Villa La Angostura comenzó con la firma de una carta de intención por parte del Gobernador de la Provincia, Omar Gutiérrez y el ministro de Turismo en junio de 2022 con la organización de OceanMan en la ciudad de Valencia, a fin de sumar otro evento de carácter mundial al calendario de eventos internacionales de Neuquén.

El gran espectáculo de nado en aguas abiertas que se desarrolla en la provincia continúa fortaleciendo a Neuquén como sede de eventos internacionales. Específicamente a Villa La Angostura que recibe al Salomón K42, el mundial de Motocross MXGP, el Acuatlón, y el Mundial de Mountain Bike, entre otros acontecimientos de gran jerarquía.

Más información en www.oceanmanswim.com