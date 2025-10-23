PolíticaRegionales

La Provincia le puso fecha al pago de haberes, que llegará con aumento

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

La totalidad de los trabajadores de la administración pública provincial y el sector pasivo del ISSN cobrarán el mismo día. Los salarios incluirán el cuarto incremento salarial del año, correspondiente a la actualización trimestral acordada con los gremios. Esta vez, la suba será del 6,96%.

Como cada mes, el gobierno de la provincia informó que los haberes de octubre para los trabajadores de la administración pública y el sector pasivo del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) estarán depositados el viernes 31 de octubre en las cuentas del Banco Provincia del Neuquén. La provincia confirmó que el pago incluirá el aumento del 6,96 por ciento, según lo acordado con los gremios que los representan en las paritarias 2025.

Desde el ministerio de Economía, Producción e Industria precisaron que esta suba corresponde a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), según lo ponderado en el último trimestre y se suma a los tres incrementos dados previamente -en enero, abril y julio pasados-. 

Como viene sucediendo a lo largo de la gestión, el pago se hará efectivo antes de que termine el mes: el 31 de octubre. Ese día cobrarán los agentes del Consejo Provincial de Educación (CPE), Salud, Policía, Administración Central y Organismos Descentralizados, al igual que jubilados, pensionados y retirados del ISSN.

Comienza la colecta de caramelos de Papá Noel de Bomberos Voluntarios

