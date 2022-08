La Provincia puso en marcha su Agencia de Innovación

Ingresó, así, en una nueva etapa del fortalecimiento de la ciencia y la tecnología al servicio de la producción, el empleo y el bienestar de la comunidad.

Con la puesta en marcha de la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo (ANIDE) que se realizó, este lunes, en el espacio Duam de la ciudad capital, la provincia del Neuquén dio un paso fundamental en la integración de la ciencia y la tecnología al servicio de la sociedad y de la producción.

Con esa premisa, ANIDE consolidará el camino que ya había comenzado a recorrer la provincia, y contribuirá a la diversificación de la matriz productiva, a la mejora en la calidad de vida de la población y a la generación de puestos de trabajo.

El acto fue presidido por el gobernador Omar Gutiérrez y participaron, entre otras autoridades, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus; el vicegobernador, Marcos Koopmann; la presidenta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Ana María Franchi; el presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Rubén Geneyro y el titular de la secretaría de Planificación y Acción para el Desarrollo (Copade), Pablo Gutiérrez Colantuono.

Tras destacar que “es un día histórico”, el gobernador recordó que “este cambio, que hace al desarrollo estructural y estratégico, requirió del consenso pluripartidario”; y subrayó tanto el trabajo de la Legislatura como de Koopmann en la sanción de la ley que apoyaron “31 de 35 diputados y diputadas”. “No era por decreto, era por ley porque son cambios que se arraigan” sostuvo y señaló: “Hoy arranca ANIDE”.

El gobernador señaló, además, que “la innovación, la ciencia, la tecnología y la economía del conocimiento generan más trabajo; y el desarrollo de ciudadanía digital permite acercarnos, integrarnos y achicar brechas, por eso nosotros estamos llevando adelante la entrega de notebooks en nuestras escuelas”.

“Nos llevó un tiempo, pero lo logramos; hoy, en el ADN desarrollista de nuestros recursos naturales y la defensa y promoción de los derechos, venimos a comprometernos con el presente y el futro, con la niñez y la adolescencia”, sostuvo y concluyó: “Los problemas son los únicos enemigos que tenemos, hay que seguir construyendo futuro”.

Por su parte, el ministro Filmus recordó la destacada tradición científico-tecnológica del país y elogió que la Legislatura neuquina haya votado las leyes referidas a la creación y al desarrollo de las áreas en la provincia. “Es importantísimo, porque en ciencia y tecnología no hay nada de un día para el otro, y los grandes avances y aportes implican inversiones sustantivas año tras año. Eso implica que no cambien las condiciones cada vez que cambian los gobiernos. Tenemos que aprender, madurar y dar un debate respecto de estos temas, pero una vez que acordamos no podemos seguir con las políticas pendulares”, indicó el ministro.

Koopmann, por su parte, señaló: “Quiero destacar, agradecer y felicitar a los diputados de la provincia de Neuquén. Una Ley que fue impulsada por el Copade, con la decisión política del gobernador Omar Gutiérrez, una ley que salió con un amplio consenso con una representación de ocho bloques políticos distintos, y eso muestra la madurez cuando se toman decisiones estratégicas, fundamentales y trascendentales para la provincia, así que felicitaciones a todos los legisladores hoy presentes”.

“La era de la ciencia y la tecnología nos interpela a que no es una oportunidad sino una realidad y tenemos la responsabilidad de hacer esos cambios para acercar las brechas educativas y de salud, por eso debemos tomar a la ciencia y a la tecnología como esa herramienta de cambio”, precisó.

El secretario del Copade, Gutiérrez Colantuono, destacó: “Vamos a capacitar y a formar a vinculadores territoriales tecnológicos; es decir, va a haber en cada municipio un vinculador tecnológico capacitado especialmente en todos los temas de ciencia, tecnología e innovación con la finalidad de que junte la oferta con la demanda, aquello que pide el territorio juntarlo con la oferta de programas”.

“Encontrarnos reunidos alrededor de la ciencia y el conocimiento, el desarrollo de la tecnología aplicada a la innovación y cada una de estas herramientas a la dimensión social es para festejarlo”, sostuvo y concluyó que “el conocimiento es un recurso estratégico de nuestra Argentina, nuestra región y nuestra Neuquén”.

Por su parte, la coordinadora del Copade, Silvia García Garaygorta, remarcó que ANIDE tiene la misión de incorporar la perspectiva de género en cada una de las políticas, para garantizar la participación equitativa de hombres y de mujeres. También destacó que la agencia va a hacer foco en la innovación social para resolver las problemáticas sociales.

Ya en su primera jornada, ANIDE fue escenario de la firma de distintos convenios que rubricó la provincia; dos de ellos con el ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Uno es para la promoción del turismo científico y la materialización del proyecto “Norte Neuquino: Capital Provincial del Turismo Astronómico”.

El segundo convenio, contempla una inversión de más de 1.000 millones de pesos para la construcción del polo Científico Tecnológico Capital y el Centro Neuquino de Robótica, en la ciudad de Neuquén.

De la presentación oficial que se realizó en el espacio Duam también participaron el decano de la Facultad Regional del Neuquén de la Universidad Tecnológica Nacional, Pablo Oscar Liscovsky; la subsecretaria nacional de Federalización de la Ciencia, Tecnología e Innovación, Luz Lardone; la Rectora de la Universidad Nacional del Comahue, Beatriz Gentile; la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Adriana Cristina Serquis; el Secretario General del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe; el presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Fernando Ernesto Peirano.

El directorio

ANIDE es una iniciativa del gobierno de la provincia, creada por la Ley 3330, y tiene como ejes la participación de los municipios como actores protagónicos, la perspectiva de género, el desarrollo de la sociedad y el acompañamiento a las PyMEs y emprendedores, en sus procesos de innovación y modernización tecnológica. Su creación está contemplada en Plan Quinquenal 2019-2023 que presentó oportunamente el gobernador.

El presupuesto, se integrará por aportes del gobierno provincial y del sector privado y el directorio estará integrado el secretario del Copade, el ministro de Producción e Industria, el ministro de Gobierno y Educación, cinco representantes de los municipios, la rectora de la Universidad Nacional de Comahue, el decano de la Facultad Regional Neuquén de la Universidad Tecnológica Nacional, un o una representante del sector privado, un o una representante de las instituciones científicas nacionales con sede en la provincia y un o una representante de una organización de la sociedad civil.