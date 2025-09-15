Cultura y espectáculosLocales

La sala Lidaura Chapitel cumplió 20 años

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

Como parte de las actividades por los 20 años de la Sala Municipal de Exposiciones Lidaura Chapitel, se realizó un conversatorio del que participaron el intendente Carlos Saloniti y de quienes estuvieron a cargo de la Secretaría de Cultura de las últimas dos décadas.

De la charla participaron Flavio Caldas, Fernanda González, Marisa Nieto y Patricia Astesiano, antecesores, en orden cronológico, del actual secretario de Cultura, Gustavo Santos.

El conversatorio fue un motivo para el reencuentro de vecinas y vecinos vinculados a la gestión cultural y para compartir las memorias de quienes a lo largo de estos años han contribuido con su labor a sostener y hacer crecer la Sala Municipal de Exposiciones.

Esta actividad está dentro de la agenda de acciones para celebrar los 20 años de la Sala Lidaura Chapitel, que tiene como eje central la muestra «Veinte años de historia, cinco artistas», que se exhibirá hasta el 20 de septiembre.

Se trata de obras de Lidaura Chapitel, Viviana Errecalde, Lydia Zubizarreta, Emiliano Céliz y Gabriel Chamorro. La entrada es libre y gratuita y se puede visitar de lunes a viernes de 10 a 12 y de 16 a 20 h. Sábados de 15 a 19h.

