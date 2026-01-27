La sanmartinense Agostina Vietti ganó en la segunda fecha del Freeride World Tour en el Val Throrens Pro en Francia

Luego de haber obtenido la 4ta posición en la fecha inaugural, la primera atleta argentina y sudamericana que clasificó para competir en el Freeride World Tour 2026, ayer subió a lo más alto del podio y continuará participando de las dos próximas fechas, para encaminarse a las finales. Además, participará del Mundial de Freeride FIS junto al equipo argentino.

Una nueva participación histórica tuvo ayer Agostina Vietti, esta vez subiendo al podio como ganadora en esquí de la segunda fecha del Freeride World Tour 2026. El escenario fue Val Thorens, Francia, que presentó 20 cm de la mejor nieve en polvo fresca recién caída, lo que resultó ideal para esta disciplina donde no se desciende por pistas, sino por “líneas de bajada” naturales, que elige cada competidor.

Agostina es la primera mujer argentina y sudamericana que clasificó para competir del Freeride World Tour, que incluye en su calendario 4 competencias, donde sólo los mejores pasan a las finales. De las dos primeras competencias realizadas en lo que va de 2026, nuestra representante obtuvo el 4to puesto en Baqueira Beret (España) y este glorioso primer lugar hoy en Val Thorens (Francia). Continuará participando del Georgia Pro (Georgia del 22 al 28/2) y del Fieberbrunn Pro (Austria del 5 al 10/3).

De convertirse en una de las mejores de esas 4 competencias pasará a las finales: Alaska Pro (EEUU del 15 al 22/3), cerrando la temporada con el Xtreme Verbier Pro (Suiza, del 28/3 al 5/4).

Con respecto al glorioso podio obtenido ayer, Agostina obtuvo un puntaje de 77.33 con una bajada en esquí muy técnica, ingresó por las partes más empinadas de la cara de la montaña, realizó drops muy grandes (lanzamiento desde un desnivel natural del terreno), mostrándose muy sólida y segura.

Frente a los medios de todo el mundo Agostina volvió a mencionar el orgullo de representar a nuestro país en lo más alto del freeride internacional, y expresó su felicidad por continuar luchando por su sueño, para el cual sigue entrenando y trabajando con esfuerzo, cada día.

Agostina y otros dos argentinos, listos para el Campeonato Mundial de Freeride FIS, en Andorra

Paralelamente, del 1 al 6 de febrero, tendrá lugar en Ordino Arcalis de Andorra el primer Campeonato Mundial de Freeride organizado por la FIS, Federación Internacional de Ski, que a partir de 2026 se realizará cada dos años.

Son tres los atletas argentinos que alcanzaron 3 de los 4 cupos otorgados para Sudamérica por la Federación Internacional de Ski. Dos neuquinos, la destacada Agostina Vietti (esquí femenino, San Martin de los Andes) y Dante Ginaca (snowboard hombres, Villa La Angostura). Completan el equipo sudamericano Tomás Castelli de Tierra del Fuego (esquí hombres) e Isidora Assler, de Chile (snowboard femenino).

La Fundación Freeride Argentina es miembro de IFSA e impulsora de la actividad competitiva en el país

La Fundación Freeride Argentina, institución sin fines de lucro, es miembro de la International Freeskiers & Snowboarders Association, entidad que organiza las competencias clasificatorias al Freeride World Tour en las Américas.

Brinda apoyo en logística, respaldo deportivo y gestión institucional a los 5 atletas argentinos que están llevando a la Argentina y a Sudamérica al podio del freeride mundial, potenciando el desempeño del Equipo Argentino en la escena global. Brinda capacitaciones en los clubes de esquí de Argentina generando nuevos jueces, entrenadores y directores de competencias de freeride bajo normas internacionales.

Freeride Argentina trabaja en el posicionamiento de los Andes como sede para competencias a nivel global, organiza y legisla en nuestro país las competencias clasificatorias a los Challengers de FWT en las Américas.

El grupo está liderado por sus co-fundadores Ignacio Bertona, atleta y entrenador de freeride, y Gonzalo Lopatin instructor y organizador de competencias quien, además, es juez internacional y participará como tal en dos competencias del Mundial de Freeride 2026.