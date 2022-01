La Seccional ATE Lista Verde ANUSATE lanzó su campaña para las próximas elecciones

>> Locales

La semana pasada la Lista Verde Anusate realizó el lanzamiento de la campaña en la Plaza San Martín, junto al Delegado Normalizador Segundo Andrade y la lista completa que lo acompaña en las próximas elecciones del 3 de marzo.

Luego de un desayuno saludable, todos los afiliados que acompañaron el lanzamiento de la campaña de la verde ANUSATE, pudieron escuchar a cada uno de los integrantes de la lista.

En diálogo con Lacar Digital Segundo Andrade indicó que hubieron trabas previo al armado de la lista y el lanzamiento de la campaña por parte del sector de Quintriqueo «en un primer momento la gente de Quintriqueo había impugnado la participación porque no querían la seccional San Martín y desde el Concejo dijeron que sí, trabajo nos dio la razón, impugnaron y no les quedó de otra que hoy se puedan hacer las elecciones, en la cual ellos compiten contra nosotros y a mí me toca liderar la Verde ANUSATE con mucho orgullo, que es la fundadora de nuestro sindicato, de más está decir que nuestro sindicato es único. no hay dos ATE sino que hay uno solo y se dirimen las conducciones como corresponde democráticamente y en las urnas» indicó Andrade.

Elecciones el 3 de Marzo

Por otro lado Andrade expresó » después de una lucha ardua para que los dirigentes entiendan que todo debe ser democrático, se pudo llegar a poner fecha a las elecciones y me toca liderar la lista donde tenemos compañeros de Parques, del municipio, de EPEN, de salud, de Educación y de ISSN y nos sentimos orgullosos de eso y tenemos la certeza que vamos a ganar el 3 de marzo las elecciones» afirmó Andrade.

Propuestas

«En el contexto que vive nuestro sindicato de atropello que viven los trabajadores de representación sindical a nivel provincial y de dirigentes de distintas localidades, hablamos de la democracia sindical, de la información permanente y de la defensa de nuestro ISSN, que las bases sean escuchadas y se discutan en el marco paritario. Es el afiliado quien mandata, no lo que los dirigentes quieren» y agregó «nuestro sindicato no goza de información desde lo económico ni estatutario, sino que es todo manejado en secreto para que puedan gobernar unos 4 o 5. Acá se propone es una diversidad de pensamiento y hacer o que mandatan los trabajadores. Más allá del reclamo sindical, fuimos creados como asociación para hacer otras cosas también, para hacer cosas recreativas, deportivas, culturales, desarrollo social, por eso existen más de 30 dirigentes por seccionales para poder llevar esto adelante y esto no se está haciendo. Por eso queremos poner a ATE de pie y que funcione como corresponde» apuntó el dirigente.

El proyecto de Camping municipal y el terreno de la sede

En cuanto a las propuestas y proyectos que ATE lleva adelante respecto al camping Segundo Andrade indicó «nosotros estamos trabajando en eso como Junta Interna Municipal, hemos sido un claro ejemplo que no estando de acuerdo con la conducción provincial, pero si gestionando a nivel nacional estamos a punto de cerrar el convenio de un camping municipal que tendrá convenio con ATE para que el afiliado tenga actividades recreativas. También pudimos lograr el terreno para hacer nuestra sede a beneficio de nuestros trabajadores. Nuestro terreno esta en Villa Paur, que pudimos gestionar en el Concejo Deliberante hace dos años y también tenemos por delante la ampliación de nuestra sede actual en Villegas» remarcó Andrade.

La crisis de salud

Respecto a la pandemia y la crisis que llevó a las rutas al personal de salud Andrade fue crítico «fue una experiencia muy mala para los trabajadores estatales, se tomaron decisiones muy arbitrarias, por ejemplo a los trabajadores de educación a los auxiliares de servicio los mandaron a encerrarse durante más de un año y medio sin aumentarles el sueldo, porque ellos decidieron eso sin tener en cuenta la situación psicológica, económica, etc.Después son castigados, la decisión fue tomada por un dirigente a kilómetros de distancia, sin cuidarlos, de hecho mucha gente lamentablemente falleció. Actualmente no hay una política gremial de exigencia» apuntó.

Para finalizar expresó a los afiliados por qué hay que votar por la Lista Verde ANUSATE «hay que votar la Lista Verde ANUSATE no por Segundo Andrade, sino por que es la mejor Lista que ha demostrado ser representativa de los trabajadores. No nos olvidamos ni de la pandemia ni de cuando no había pandemia, que aún no terminó para ellos, hay compañeros que trabajan 16 horas por día y siguen en estado deplorable, los están privatizando de a poco y esto debería ser atendido por nuestro sindicato y poder reconocer estas cuestiones y llevarla adelante. Después vemos que pasa lo mismo con educación, con nuestras escuelas cerradas, porque para ellos es un negocio y esto no debe ser así, nosotros no podemos ser parte de un negocio, esto debe representarse como es debido. Hay dos modelos muy claros, ellos han venido festejando el apriete y la entrega de los trabajadores antes y durante la pandemia y de este lado, de este modelo está la representatividad nuestra que tuvimos siempre en la calle, acompañando a nuestros compañeros de salud y de todas la áreas y entidades» finalizó a este diario Segundo Andrade.