La subsecretaría de Recursos Hídricos trabaja en la emergencia hídrica

>> Regionales

Con el objetivo de avanzar con el relevamiento en el marco de la emergencia Hídrica, Social y Productiva, decretada por el gobierno provincial; el subsecretario de Recursos Hídricos, Horacio Carvalho, se reunió con intendentes y presidentes de comisiones de fomento del centro y norte de la provincia. Esto se acompaña con comisiones de servicio en las localidades, relevando en terreno las necesidades de cada lugar.

El subsecretario recordó que el relevamiento comenzó a inicios del mes de agosto de este año, “y nos dio un panorama general”, señaló, a la vez que destacó que “fue fundamental para avanzar con la compra de elementos, alquiler de maquinarias y anticipar gestiones”. Ejemplo de esto es el mapeo de sitios para ubicar futuras perforaciones, definir sus características -según el lugar y el objetivo a cumplir –; la asignación de maquinarias, y la limpieza y mantenimiento que se ha hecho en sistemas de riego, que se viene haciendo en los lugares.

En esta segunda instancia la “revisión en detalles de cada localidad, nos permite tomar conocimiento de la situación actual luego de las nevadas que se registraron, y las necesidades y gestiones necesarias que debemos emprender para solventar la situación de cada lugar”, explicó Carvalho. En este punto advirtió que, si bien las nevadas han retrasado la situación de sequía, los eventos se presentarán de igual manera; “las nevadas y precipitaciones nos han dado un poco más de tiempo para llegar con todo lo necesario”, sostuvo.

Consultado por las localidades que se verán más afectadas, señaló que “la situación es compleja en el norte de la provincia, en aquellos lugares donde el agua no llega. Allí estamos trabajando mucho, con el Ministerio de Producción e Industria, con las Secretarías de Interior y Gobiernos Locales y la de Desarrollo Territorial y Ambiente, con el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) y fundamentalmente con cada municipio, comisión de fomento y comunidades”. Por último, estableció el orden de prioridades que desde el gobierno se hace del recurso hídrico: “Hoy la prioridad es el consumo humano, segundo la producción y el tercer lugar es la generación de energía”.

Según lo informado, las respuestas que se gestionan desde la subsecretaría incluyen: perforaciones, tanques para almacenamiento de agua; alquiler de maquinarias –retroexcavadoras, camiones cisternas, etc, pequeñas obras de captación de agua, combustible para los camiones encargados de llevar agua a zonas rurales; aportes no reintegrables; etc. En este sentido ya se han iniciado los trámites administrativos correspondientes para hacer las inversiones necesarias a fin de paliar la situación, lo cual será financiado por el Fondo Hídrico Provincial.