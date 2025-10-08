La UNCo proveerá asistencia técnica a Estadística y Censos de la Provincia

El objetivo del acuerdo firmado este lunes es fortalecer el cálculo del Producto Bruto Geográfico (PBG).



La dirección provincial de Estadística y Censos (DPEyC) firmó este lunes un acuerdo específico con la Facultad de Economía y Administración (FaEA) de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) para fortalecer el cálculo del Producto Bruto Geográfico (PBG) de la provincia, mediante investigación y asistencia técnica especializada.

El Producto Bruto Geográfico es de vital importancia porque representa el indicador por excelencia para medir la evolución del nivel de actividad provincial en su conjunto o por sector. En la Provincia del Neuquén se realizan estimaciones para este indicador desde 1975, y su elaboración se ha llevado a cabo en la DPEyC con continuidad hasta la fecha.

El equipo académico aportará investigadores especialistas en cuentas nacionales, economía regional y estadística aplicada, junto con estudiantes avanzados de la Licenciatura en Economía. La asistencia abarcará cuatro sectores de la economía.

Todo el proceso respeta el secreto estadístico (Ley 17.622) y los estándares del Sistema de Cuentas Nacionales 2008 para asegurar calidad y confidencialidad.