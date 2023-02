«Quiero mencionar también que este nado está inspirado en la idea de respetar el agua y en la importancia de aprender a nadar, sobre todo en lugares como el que vivimos donde estamos muy expuestos al agua. Así que aprovecho a agradecer a los proveedores de servicios de la enseñanza de natación» finalizó.

>> Deportes, Regionales, Salud, Turismo

Sebastián Knudtsen recorrió el lago Lolog nadando. Se trata de una aventura que le llevó cinco días con un trayecto que inició y terminó en Playa Bonita el 1 de Febrero. Su vida ligada a la aventura y la naturaleza lo lleva a realizar este tipo de historias que lo llenan de pasión.»Quiero mencionar también que este nado está inspirado en la idea de respetar el agua y en la importancia de aprender a nadar, sobre todo en lugares como el que vivimos donde estamos muy expuestos al agua. Así que aprovecho a agradecer a los proveedores de servicios de la enseñanza de natación» dijo a Lacar Digital Knudtsen.

Lacar Digital dialogó con Sebastián quien se presentó como: «Me llamo Sebastiaan Knudtsen. Nací en San Martín de los Andes. Me considero una persona apasionada, curiosa y aventurera. Desde chico salí al mundo haciendo aventuras como recorrer parte de la Patagonia en bicicleta durante 3 meses en 2015; ir desde San Martín de los Andes hasta el límite de Uruguay y Brasil también en bicicleta durante 6 meses en 2017; y recorrer 5 países del sur del continente africano durante 10 meses en bicicleta en 2019» dijo a este diario.

Para esta aventura Sebastián considera que vivir en la Patagonia despierta muchas curiosidades en cuanto a la naturaleza y sus fuentes naturales «En esta ocación no hizo falta irse muy lejos para encontrar la aventura».

Así fue que el 1 de Febrero salió desde Playa Bonita en el lago Lolog remolcando un bote inflable con comida para 10 días y equipo de camping con la idea de darle la vuelta al lago nadando. Recuerda Sebastián que «a los pocos años de edad aprendí a nadar. A partir de los 10 años entrenaba y competía en torneos Provinciales y Patagónicos de Natación obteniendo siempre buenos resultados. Formé parte de la Selección Neuquina de Natación durante 5 años participando en variadas ocasiones en los Juegos Epade y los Juegos Binacionales de la Araucanía» agregó. Actualmente es profesor de Natación y compite en todos los niveles esta vez con sus alumnos.

«Ahora trabajo como profesor de natación en la escuelita de natación de Complejo Vikelas enseñando a niños y niñas de entre 4 y 8 años a nadar» expresó a Lacar.

La idea de recorrer el Lolog nadando

«Este proyecto nació hace 1 año. Con amigos nos propusimos nadar todo el año de corrido en el lago sin importar la estación del año. Un día frío, ventoso y lluvioso de verano, mientras entrábamos al agua se me ocurrió esta travesía a nado. El plan era simple: nadar durante varios días bordeando la costa del lago remolcando un bote inflable con alimento e ir acampando durante el trayecto hasta llegar por la costa opuesta al mismo punto de partida» indicó.

«Teniendo aproximadamente 30km hasta el Boquete, final del lago, y 30km de vuelta, calculé poder hacer la travesía en como mínimo 6 días, 10km por día de promedio. A pesar del entrenamiento no me creía capaz de poder lograr semejante objetivo por lo que me propuse hacerlo en 8/10 días» agregó.

«En el mes de Septiembre empezó el entrenamiento a consciencia. Nadaba casi todos los días en el lago Lolog sin neoprene con la idea de entrenar mi tolerancia al agua fría y, por otro lado, entrenaba también en la pileta de Complejo Vikelas» dijo a este diario Sebastián.

«El 1 de Febrero a las 9.30am y con el agua a 16*C empezaba la travesía nadando con mi bote por la margen izquierda del lago. Nadé durante 4hs y media y un total de alrededor de 12km por un lago completamente sin viento hasta llegar al primer lugar de acampe».

«La mañana siguiente a las 9.40hs y con el agua a 16*C comenzaba la segunda etapa que me llevó a nadar durante 5 horas, y alrededor de 12km y con una pequeña ayuda del viento llegué a Bahía Melon, una hermosa playa de pequeñas piedras rodeada de bosque y piedreros que llegan hasta el agua» indicó.

«Para el tercer día solo tenía 5km hasta llegar al fondo del lago. Con todo el lago a mis espaldas y alrededor de 30km nadados llegaba a las 12.35hs del día Viernes 3 de Febrero a la mitad del recorrido» dijo el nadador a Lacar Digital.

«Aproveché la corta nadada para descansar bien y al cuarto día arrancar a las 9.20hs con rumbo a Auquinko, a alrededor de 12km de distancia. Hasta la mitad no hubo ni una pizca de viento hasta que al mediodía un fuerte viento en contra dificultó mi avance. Muy cansado llegué a las 14.10hs a la playa de arenas blancas de Auquinko» dijo sobre su aventura.

«Por la noche el viento rotó, lo que significaba viento a favor para la etapa del quinto día hasta Puerto Arturo. A las 9hs ya estaba nadando con el agua a 17*C. El viento era tan fuerte que nadé alrededor de 8km en 2hs. El bote venía arrastrado por el viento a la par mío, a la misma velocidad por lo que fue un alivio no tener que remolcarlo como los días anteriores. Siendo tan temprano y sabiendo de la ayuda del viento decidí intentar nadar los últimos 8km y así completar la ambiciosa travesía de darle la vuelta al lago Lolog nadando.

El viento era de lateral haciendo bastante incómodo nadar ese trayecto. Aún así, a las 14.20 del Domingo 5 de Febrero llegaba después de 5 días y alrededor de 60km nadados a Playa Bonita, el mismo lugar que días atrás empezaba con incertidumbre y miedo aunque en calma una aventura que nunca olvidaré» sumó.

«Ahora el lago Lolog y yo somos uno. Nunca lo voy a olvidar ni él a mi» dijo emocionado el profesor.

A pesar de haber estado muy bien entrenado y preparado mentalmente no creía ser capáz de nadar durante tantos días seguidos una media de 10km por día. Por eso me propuse hacer este viaje en 8/10 días. Terminé sorprendido de mi capacidad de nadar y nadar día tras día remolcando un bote inflable con unos 20kg de comida y equipo de acampada y haberlo podido hacer en 5 días.

Hoy miro el lago y me emociona pensar y saber que nadé y vi cada rincón de este lago desde el agua y que soy capáz de hacer todo y cada cosa que me proponga.

Su fin principal

«Quiero mencionar también que este nado está inspirado en la idea de respetar el agua y en la importancia de aprender a nadar, sobre todo en lugares como el que vivimos donde estamos muy expuestos al agua. Así que aprovecho a agradecer a los proveedores de servicios de la enseñanza de natación» finalizó.

«Gracias también a cada persona que de alguna manera u otra estuvieron presentes para que este proyecto sea posible».