Lanzan convocatoria para una nueva edición del programa Alentando al Deporte

Por: Marcela Barrientos

La propuesta articulada entre el Estado y el sector privado acompaña la carrera de deportistas y brinda apoyo a instituciones deportivas. El registro estará abierto hasta el 24 de abril.

En el predio de Ciudad Deportiva se realizó este miércoles el lanzamiento de la tercera edición del programa Alentando el Deporte, una iniciativa conjunta del Gobierno de la Provincia, a través del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, Vista Energy y Fundación Laureus, que contempla aportes económicos para facilitar la participación de los deportistas y las organizaciones que trabajan en la promoción y el fomento del deporte.

Para esta edición, se elegirán hasta 10 deportistas que podrán acceder a un premio de hasta 4 millones de pesos cada uno; y en el caso de las organizaciones sociales resultarán ganadoras hasta 7, que podrán recibir hasta 12 millones de pesos para la concreción de diversos planes de mejora, sumando una inversión de 124 millones de pesos para acompañar el desarrollo de proyectos deportivos.

La ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz participó del lanzamiento del programa junto con representantes de Vista Energy y Fundación Laureus.

“Esta iniciativa es una herramienta más que desde el Gobierno de la Provincia del Neuquén decidimos acompañar en favor de nuestros deportistas, impulsando la articulación entre lo público y lo privado porque creemos, como sostiene el gobernador Rolando Figueroa, que este es el camino para desarrollar el deporte en la provincia”, destacó.

Agregó que “este concurso consta de una competencia, donde los deportistas y las instituciones van a tener que presentar proyectos, y donde los seleccionados recibirán un acompañamiento. Invitamos a deportistas e instituciones deportivas de toda la provincia a sumarse a esta gran convocatoria”.

Del acto también participó la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone, quien señaló: “Con esta propuesta apuntamos a fortalecer el desarrollo de las prácticas deportivas en sus respectivos ámbitos. La misma está pensada para acompañar a nuestros deportistas y las organizaciones en sus sueños”.

Por su parte, Javier Van Houtte, líder de Relaciones Institucionales de Vista Energy, informó que “la propuesta está abierta a la participación de atletas y organizaciones de toda la provincia para que puedan presentar sus proyectos a lo largo de los próximos dos meses y en el mes de junio hacer el proceso de valuación para tener ya a los ganadores”.

Indicó que “queremos que padres, deportistas, organizaciones o funcionarios, que sabemos muchas veces les cuesta conseguir opciones y financiamiento, puedan con esta ayuda plasmar sus ideas y competir en las mejores condiciones”.

Explicó además que pasado el tiempo de evaluación se seleccionarán los diez atletas y podrán destinar el premio, entre otras cuestiones, a compra de elementos de competencia, asesoramiento, nutrición o viajes. Mientras que serán siete las organizaciones seleccionadas que podrán volcar los fondos en proyectos de equipamiento e infraestructura.

Los proyectos serán evaluados por un jurado integrado por representantes de la empresa y de la Fundación.

Desde su nacimiento en 2024, este concurso benefició a 15 atletas individuales y 10 organizaciones deportivas, fortaleciendo trayectorias deportivas y consolidando proyectos comunitarios de impacto social de diferentes localidades de la provincia.

Los participantes tendrán tiempo hasta el viernes 24 de abril para enviar su solicitud de participación, adjuntando la documentación requerida. Para inscribirse, se debe ingresar a www.laureus.org.ar/alentando-el-deporte.

