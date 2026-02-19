Las clases comienzan el 25 de febrero con récord histórico de obras escolares

El gobernador Rolando Figueroa destacó que por segundo año consecutivo los estudiantes neuquinos volverán a las aulas en la fecha prevista por el calendario. Además, aseguró que 2026 marcará el mayor número de inauguraciones y reinauguraciones de edificios educativos en la historia de la provincia.



Durante una recorrida por el Instituto Vaca Muerta -que comenzará a funcionar el 16 de marzo en el Polo Tecnológico de la ciudad de Neuquén-, el gobernador Rolando Figueroa destacó este miércoles que la provincia iniciará el ciclo lectivo el próximo 25 de febrero en tiempo y forma, en un contexto de estabilidad y previsibilidad para las familias neuquinas.

El gobernador remarcó el cambio respecto de años anteriores y mencionó que “es muy interesante recordar de dónde venimos y el cambio que hubo. Veníamos de no saber cuándo empezaban las clases”. “Esto fue hace dos años. No se sabía cuándo iban a empezar las clases, no se sabía el estado de los edificios”, enfatizó.

El mandatario señaló que será el segundo año consecutivo en que las clases comenzarán el día anunciado en el Calendario Escolar Situado (CES), sin problemas edilicios ni conflictos gremiales. Este escenario, señaló, “es resultado del diálogo y la planificación”, en contraste con situaciones pasadas que generaban incertidumbre en las familias y la comunidad educativa.

Una infraestructura en constante necesidad de expansión

En materia de infraestructura, el gobernador destacó la magnitud de la inversión que lleva adelante la provincia. Indicó que actualmente se está interviniendo en casi 700 edificios escolares y aseguró que este año se alcanzará “el récord absoluto de entre inauguraciones y remodelaciones -que son parcialmente reinauguraciones- en toda la historia de la provincia del Neuquén”.

Figueroa vinculó esta necesidad de expansión con el crecimiento demográfico que registra la provincia, ya que desde el último censo al presente solicitaron formalmente el cambio de domicilio 58 mil personas que se establecieron en Neuquén, de los cuales 21 mil lo hicieron en 2025. “De ese total, 4 mil hijos de migrantes se inscribieron en la escuela primaria o secundaria. Eso marca a las claras que en Neuquén se tienen que estar haciendo 140 aulas por año para hijos de migrantes”, graficó.

En ese contexto, defendió el rol activo del Estado en este proceso de crecimiento. “Fíjense si todos dijéramos lo mismo: que el Estado no tiene que hacer obras. ¿Qué pasaría con toda la gente que viene acá?”, planteó. Y agregó que la provincia ha desarrollado “un modelo que es a medida de Neuquén, con intervención del Estado, con un Estado promotor, con un Estado catalizador, con un Estado timón, que va marcando el rumbo y va acompañando a la actividad privada”.

Finalmente, destacó que el gobierno trabaja para erradicar las aulas tráiler, una solución provisoria que afecta la calidad educativa. Recordó que en el pasado “se creaban escuelas con una resolución, pero simplemente se abrían distintos tráileres para que los chicos estén ahí, incluso a 10 grados bajo cero o también con mucho calor”, pero ahora “nos estamos transformando”.