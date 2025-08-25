Locales

Las ráfagas de viento arrancaron parte del techo de la biblioteca 9 de Julio y cayó sobre el cuartel de Bomberos

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

En la tarde de ayer, personal de Bomberos Voluntarios fue convocado por la voladura de un techo en la calle General Roca, en un edificio perteneciente a la Biblioteca Popular 9 de Julio, lindante con el propio cuartel.

Debido a las intensas ráfagas de viento registradas en la tarde, una parte del techo se desprendió y cayó en la entrada de la dependencia de bomberos, mientras que la otra mitad permaneció sobre la estructura en condiciones muy inestables, con alto riesgo de desprenderse.

Las tareas del personal se centraron en asegurar la parte del techo que presentaba peligro de caída y en la remoción del material ya desprendido.

El operativo se desarrolló sin que se registraran personas heridas y contó con la participación de alrededor de 20 bomberos voluntarios.

