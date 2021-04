Ley 2786: Un turista agredió a una recepcionista y fue denunciado por violencia de género

>> Locales

Esta tarde cerca de las 18:30hs un huésped junto a su hijo se acercaron a la hostería Hueney Ruca de nuestra ciudad para ocupar una habitación a pesar de que se le había informado que no había lugar para el cambio que solicitó vía mail. «Luego de que se le explique la situación en varias oportunidades vía correo electrónico el hombre manifestó que iría igual», así lo indicó Natalia, una de las personas que trabaja en el lugar. La situación se volvió mas violenta cuando el hombre agredió verbalmente a la encargad y hasta hubo empujones según dijeron testigos, por lo que se solicitó presencia policial. Ante las amenazas recibidas por la mujer de la hostería finalmente se realizó una denuncia en el marco de la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (ley 2786).

En diálogo con Lacar Digital Natalia, una de las compañeras de Carolina, quien sufrió la agresión, manifestó «Hoy cerca de las 18:30 hs se acercó un huésped que hizo una reserva para el día 30 de marzo por una plataforma, la cual una vez que hizo la reserva el hombre cambia para el 2 de abril, a lo que se le explicó a través de mail que se comunique a través de la plataforma para hacer el cambio. Esto hace mas de 20 días, el hombre nunca se comunicó con la plataforma, nunca hizo el cambio, no se presentó el 30 a su reserva, la cual caducó, empezó a mandar mails amenazando que se iba a presentar el día 2 cuando el había reservado para el 30, hay mails, y demás. Nosotros nos comunicamos con la plataforma y se le informó que no había cambiado la fecha. Ayer llamó que iba a presentarse a la fuerza y entrar, y lo hizo. Trató de muy mala manera a mi compañera, en este momento está haciendo la denuncia por violencia de género» dijo Natalia.

«El vino con el hijo y filmó todo para mandar a los medios. Tuvimos que pedir que venga la policía, se cansó de pedirle que se lo lleve la policía porque estaba mi compañera sola contra ellos dos. El hombre fue muy agresivo, le dijo que ella era una don nadie para informar lo que estaba pasando» indicó.

«La plataforma expidia funciona hace mucho tiempo y trabaja muy bien. El compró ese motor turístico, el no quiso hacer el cambio con lo que le dijimos y donde compró esta estadía, el decía que lo estaban estafando pero no era así, porque cambió la reserva y no avisó, hay mails y demás donde estan las explicaciones desde el primer momento que el llamó que no venía el 30 sino el 2» finalizó.

Por su parte desde Policía del Neuquén Castillo explicó que «Se estaba haciendo la denuncia por parte de la encargada que sufrió agresiones en principio verbales, el motivo que explicaron fue que el tenía reserva para el 30 y no se presentó, sino que lo hizo el 2 de abril. Esto derivó en que se realiza una denuncia por la Ley 2786 sobre violencia contra las mujeres».

Fotos: Lacar Digital

