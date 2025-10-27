Llamado de Asamblea de Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes

La Comision Directiva de la Asociacion de Bomberos Voluntarios de San Martin de los Andes, convoca a los señores socios a asamblea general ordinaria a realizarse el día 20 de noviembre del 2025.

La convocatoria es a las 19:00 hs. En el salón del cuartel chiche sassaroli, ubicado en la calle don bosco 40 en su primer piso, del barrio el arenal, para tratar el siguiente:



orden del dia

1°) designacion de dos (2) socios para que, juntamente con el presidente y secretario, firmen el acta de la asamblea.

2º) motivo del llamado fuera de término.

3°) lectura y consideración de la memoria anual y balance correspondiente al ejercicio contable nº 49.

4°) renovación del 50% de la comision directiva por finalización de mandato y renuncia.

5º) elección del revisor de cuentas titular y suplente.

6º) elección tribunal de honor.

sergio laza patricia a. Faundez

secretario presidente