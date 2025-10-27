Llamado a AsambleaLocales

Llamado de Asamblea de Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

La Comision Directiva de la Asociacion de Bomberos Voluntarios de San Martin de los Andes, convoca a los señores socios a asamblea general ordinaria a realizarse el día 20 de noviembre del 2025.

La convocatoria es a las 19:00 hs. En el salón del cuartel chiche sassaroli, ubicado en la calle don bosco 40  en su primer piso, del barrio el arenal, para tratar el siguiente:

orden del dia  

1°) designacion de dos (2) socios para que, juntamente     con el presidente y secretario, firmen  el acta de la asamblea.
2º) motivo del llamado fuera de término.
3°) lectura y consideración de la memoria anual y balance correspondiente al ejercicio contable nº 49.
4°) renovación del 50%   de  la  comision  directiva por finalización de mandato y renuncia.
5º) elección  del  revisor  de  cuentas  titular  y  suplente.
6º) elección tribunal de honor.

             sergio laza                             patricia a. Faundez
              secretario                                   presidente

Marcela Barrientos
