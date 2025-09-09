Cultura y espectáculosTecnología

Llega la Hackatón Patagonia Labs a San Martín de los Andes

Por: Victoria Veloso

Fecha:

Del 12 al 14 de septiembre se realizará en la Base de Innovación Tecnológica (BIT) la Hackatón Patagonia Labs, un evento abierto y gratuito que busca impulsar la creación de soluciones innovadoras y conectar el talento local con oportunidades globales.
Durante tres días, los participantes vivirán una experiencia intensiva y colaborativa en la que podrán presentar sus ideas o sumarse a equipos conformados por perfiles diversos como desarrolladores, diseñadores y makers. A lo largo de las jornadas, trabajarán en el desarrollo del proyecto, su modelo de negocios y las tecnologías a utilizar, con el acompañamiento de expertos y coaches en un espacio de coworking.
La hackatón finalizará con la presentación de los proyectos ante un jurado. Las propuestas seleccionadas recibirán apoyo para continuar su concreción.
El encuentro no solo está destinado a quienes ya cuentan con un proyecto, sino también a quienes buscan adquirir nuevas habilidades, sumarse a equipos de trabajo y aprovechar la instancia de networking con profesionales y pares.
El evento es organizado por Patagonia Labs y Fundación Somos, con el apoyo de sponsors, entre ellos BIT – Base de Innovación Tecnológica de Cotesma, sede de la actividad.
Las inscripciones ya se encuentran abiertas en: Inscripción Hackatón Patagonia Labs 2025.
Para más información, se puede consultar el sitio web de Patagonia Labs o acercarse a BIT Cotesma (Gral. Roca 1084, San Martín de los Andes) de lunes a viernes de 9 a 20 horas.

Uber en San Martín de los Andes: presentaron proyecto para regularizar el trabajo de las aplicaciones en transporte de pasajeros
Comenzaron las obras para la pavimentación de la ruta a Lolog

