LLegan a San Martín de los Andes el Grupo Los Totoras a beneficio de Puentes de Luz

Los Totora se presentarán por primera vez en la ciudad el viernes 6 de febrero, en el Estadio Municipal Carriqueo, en un show solidario a beneficio de la Asociación Puentes de Luz, organización que desde hace 20 años acompaña a personas con discapacidad y a sus familias en nuestra comunidad.

Con más de 2 décadas de trayectoria, Los Totora se han consolidado como una de las bandas de cumbia pop más convocantes de Argentina. Su estilo fresco y festivo, que fusiona cumbia, pop y ritmos latinos, los llevó a girar por todo el país y a presentarse en los principales festivales nacionales. Con hits como; Márchate ahora ;No hay más nada; y

Señales; la banda se convirtió en sinónimo de fiesta, baile y energía en vivo, logrando una conexión única con públicos de todas las edades.



Esta será su primera presentación en San Martín de los Andes y, además, el show coincide con el aniversario de nuestra

ciudad, convirtiéndose en una ocasión doblemente especial para disfrutar en comunidad. El espectáculo contará además con la participación de artistas invitados: Fausto Leone junto a su banda Fau y el Gecko de Darwin, y dos voces destacadas de La Voz Argentina 2025: Agustina Ortiz y Oscar Burgos, quienes sumarán su talento a una noche pensada para disfrutar en comunidad.

Para mayor comodidad del público, habrá espacios designados de estacionamiento en la zona.



INICIO DE PREVENTA – MIÉRCOLES 10 DE DICIEMBRE



Ya se encuentra disponible la primera etapa de preventa a precio promociona a sólo $25.000.



Se pueden adquirir en Unser Traum (en el local de Roca en el centro y en la sucursal de La Vega), en Tinuviel (Av. San Martin 948) y en Cafecito Viajero (Av. San Martín 1398).



Próximamente también se habilitará la venta online y se sumará el Pack Grupo: 4 entradas al precio de 3 (ideal para familias o grupos de amigos).



Además, todas las entradas participan del sorteo de una motocicleta Mondial LD MAX AD 110. Durante el evento también se podrán adquirir números adicionales para ampliar las chances de ganar.



Invitamos a toda la comunidad a disfrutar de un show imperdible y a apoyar a una organización que trabaja desde hace dos décadas por la inclusión y el bienestar de las personas con discapacidad.



ACERCA DE PUENTES DE LUZ



Puentes de Luz es una asociación civil sin fines de lucro con 19 años de trayectoria, creada por familias de personas con discapacidad que decidieron unirse para mejorar la calidad de vida de sus hijos y de toda la comunidad en situación similar.



Hoy acompaña a casi un centenar de jóvenes a través de su Centro de Día, el Club de Amigos y el emprendimiento productivo Sabor Natural, donde elaboran blends de especias y mermeladas artesanales sembradas y cosechadas en su propio predio.



Además, continúa desarrollando su proyecto CasaTuya, orientado a promover la vida independiente de personas con discapacidad, impulsando autonomía, inclusión y oportunidades reales para su futuro.



Más información

Puentes de Luz

WEB | INSTAGRAM | FACEBOOK | TWITTER

Sabor Natural

WEB | INSTAGRAM

Casa Tuya

WEB | INSTAGRAM