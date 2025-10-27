Llegaron a Junín de los Andes las telecabinas para el Vía Christi

Las unidades formarán parte del sistema de transporte turístico del parque temático.



El gobernador Rolando Figueroa y el intendente de Junín de los Andes, Luis Madueño, recorrieron las instalaciones de la guarnición militar de Junín de los Andes donde se resguardan las telecabinas que serán parte del Vía Christi de la localidad.

El mandatario destacó que las telecabinas “permitirán realizar una obra de ingeniería para poder visitar el Vía Cristi trasladándonos por este medio de elevación. Para Junín de los Andes es muy importante poner en valor turístico este punto fundamental de nuestro Camino de la Fe”. El proyecto conectará la base del parque temático con el Cristo Luz.

El ministro de Turismo, Gustavo Fernández Capiet, informó que “es una gran noticia para el turismo y la localidad”, y aseguró que “si bien es una obra que está dando sus primeros pasos, la iniciativa potenciará el desarrollo permitiendo más accesibilidad a un atractivo emblema del Turismo Religioso”.

El intendente Madueño, por su parte, señaló que las telecabinas “serán reacondicionadas y permanecerán en resguardo en la guarnición militar de nuestra ciudad, donde se realizarán las tareas de mantenimiento necesarias antes de su instalación”.

En ese sentido, destacó el trabajo conjunto entre el municipio, el Gobierno provincial, y empleados de la dirección provincial de Vialidad y Corfone, que colaboran en el operativo de traslado.

Las unidades, que originalmente prestaban servicio en el centro de esquí Chapelco, serán reubicadas en el parque temático religioso para conectar la base del recorrido con el Cristo Luz, ubicado en la cima del cerro.

En las próximas semanas arribarán también las columnas de soporte, torres, rieles, poleas, contrapesos y motores, completando el equipamiento necesario para su futura instalación.

Desde el municipio señalaron que la llegada de las telecabinas representa un paso importante en la consolidación del proyecto. La iniciativa es parte de una estrategia de fortalecimiento del turismo religioso y cultural en Junín de los Andes, con el objetivo de ampliar la oferta, generar empleo y posicionar a la ciudad como destino de referencia en la región.