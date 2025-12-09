Llegó el primer oro para Neuquén de la mano del ciclismo

La delegación provincial que participa de las competencias en La Pampa logró, además, otras tres preseas de plata y tres de bronce.



Neuquén cerró con una muy buena cosecha de medallas la segunda jornada de los 32°Juegos de Binacionales de la Araucanía, que se disputan en La Pampa. La pedalista Marianella Salomón logró la actuación más destacada quedándose con la presea dorada en la prueba de ciclismo en la modalidad ruta en pelotón sobre 40 kilómetros. Además, hubo otras tres medallas de plata e igual cantidad de bronce que totalizan nueve con las dos obtenidas en la primera jornada.

En los deportes colectivos se resignaron algunos invictos y se consolidaron rendimientos que dejaron a algunos equipos muy cerca de avanzar a las semifinales.

El día comenzó de la mejor manera y otra vez con el ciclismo que fue protagonista en la rama femenina de la conquista de la primera medalla dorada de esta edición a través de Marianella Salomón.

La joven pedalista de 15 años que es también corredora de patín, se impuso en el autódromo de Toay, en la definición de la modalidad ruta en pelotón sobre 40 kilómetros, dónde Neuquén metió el primero y segundo puesto, ya que su escolta fue su compañera Sofia Montaño, que se quedó con la medalla de plata.

En esta prueba los varones corrieron los 100 kilómetros quedando relegado al 28° lugar con el arribo de Matías Carrizo en esa posición.

En Santa Rosa, en la Escuela N° 95, el judo también metió podio con Uma Pérez, logrando el bronce en la categoría -63 kg.

Y también el atletismo que compite en la pista ubicada en el Parque Laguna Don Tomás, tuvo una buena jornada con dos medallas de plata, una de Tomás Reyes en 100 metros planos con un tiempo de 10s93c, escoltando en la definición al santacruceño, Santiago Guidetti (10s87c). Luego, también logró plata Juanita Pino en lanzamiento del martillo.

En los deportes colectivos el vóleibol masculino y el básquet femenino continúan con puntaje perfecto.

El vóleibol logró su tercera victoria consecutiva en cancha de Racing, en Eduardo Castex, al vencer 3-0 a Araucanía con parciales 25-13, 25-13 y 25-12. Hoy enfrentará a Santa Cruz por la mañana y a La Pampa desde las 19, en busca del pase a semifinales.

El mismo objetivo tendrá el seleccionado de básquet femenino que luego de vencer a La Pampa 60-46 y sumar su segunda victoria al hilo buscará entrar en la zona por la pelea de medallas ante Los Ríos y Araucanía.

Por su parte, el fútbol femenino que compite en General Pico, tras empatar en el estreno 2-2 con Bío Bío goleó este lunes a Magallanes 5-0 con tantos de Alexia Baigorria, Juana Sepúlveda, Ludmila Benítez, Carolina Gramajo y Renata Di Martino. Hoy irá por la clasificación a semifinales ante Río Negro en partido programado para las 17 en cancha de Pico Football Club.

El resto de los deportes de conjunto cedieron el invicto. En Santa Rosa le sucedió al básquet masculino que cayó ante su clásico rival Río Negro en el gimnasio de All Boys.

El conjunto que dirige Elías Miguel ganó los dos primeros cuartos 29-19 y 42-40, pero el campeón vigente de La Araucanía -tras vencer precisamente a los neuquinos en la final del año pasado en Puerto Aysén- se impuso en el tercero 58-54 y lo cerró a su favor en el cuarto 79-66. El Verde que había ganado en el debut con Aysén buscará hoy la clasificación ante Magallanes.

Tampoco pudo superar su compromiso el fútbol masculino, que cayó ante Bío Bío 1-0 y está obligado a ganar en el cruce de hoy ante Santa Cruz.

Similar traspié vivió el vóleibol femenino que cayó en General Acha ante Santa Cruz en tie break por 25-20, 20-25, 25-21, 25-27 y 15-11 y en el doble turno de hoy irá por la clasificación ante Los Ríos y Chubut.

La natación que tuvo su estreno en la ciudad de Miguel Riglos también trajo alegrías para la delegación provincial ya que ganó dos preseas de bronce.

El equipo neuquino ocupó el tercer lugar en la posta de 4×100 metros combinados con relevos con Aldana Guzmán, Adolfina Nazra, Violeta Di Renzo y Martina Jouglard. Esta última además logró el bronce en los 100 metros libres.