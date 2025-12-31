JudicialesLocales

Lo imputan por estafa de USD125 mil en San Martín de los Andes y queda detenido en Río Negro por otros hechos

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

El fiscal del caso Hernán Scordo formuló cargos a un hombre por estafar a una mujer por un monto de USD125.000, mediante el denominado “cuento del tío” y en la ciudad de San Martín de los Andes.

La acusación la realizó hoy durante una audiencia en la que le atribuyó a L.E.J, el delito de estafa en calidad de autor. Mientras avanza la investigación, el acusado permanecerá detenido en prisión preventiva en la provincia de Río Negro, donde fue acusado por otros dos hechos la semana pasada.

De acuerdo a la investigación del Ministerio Público Fiscal y la brigada de investigaciones de la Zona Sur de la Policía provincial, la estafa en San Martín de los Andes fue cometida el pasado 1 de diciembre. 

La víctima fue una mujer adulta mayor, quien recibió alrededor de las 11 de la mañana el llamado de otra mujer que afirmó ser la gerenta de Jubilaciones y Pensiones de la Anses. Le dijo que había dólares que iban a salir de circulación, que esto era algo de lo que un familiar suyo ya estaba al tanto, y que un hombre del banco iba a pasar a buscarlos para que pueda cambiarlos.

Alrededor de las 12 del mediodía, el acusado pasó por la casa de la mujer ubicada en el centro de la ciudad, y se llevó una caja metálica que en el interior tenía una bolsa con USD 125.000. Antes de escapar, le pidió a la mujer que apague su teléfono celular para que se actualice y se acredite la operación bancaria.

El imputado fue detenido en la ciudad de Bahía Blanca el pasado 16 de diciembre, cuando intentó escapar de un control policial, y desde allí lo trasladaron hacia la provincia de Río Negro, donde lo acusaron  por los delitos de estafa y robo agravado, en dos hechos. Y en el contexto de esa investigación le dictaron la prisión preventiva hasta abril próximo, medida que está cumpliendo en Cipolletti.

Durante la audiencia de hoy, el fiscal del caso requirió además que se le imponga la prohibición de tener contacto por cualquier medio, por sí o a través de terceros, con la víctima del hecho durante el desarrollo de la investigación. 

El juez de garantías Maximiliano Bagnat, avaló la formulación de cargos, así como el pedido de la medida cautelar y estableció el plazo de investigación en cuatro meses.

Marcela Barrientos
Marcela Barrientos
Artículo anterior
Por las auditorias médicas, hubo un gran descenso en el ausentismo docente

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

La Cámara de Comercio rechaza la extensión horaria y aumento de tarifas del estacionamiento medido

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
La Cámara de Comercio, Industria y Turismo de San...

San Martín de los Andes prepara el operativo de seguridad por la llegada de River Plate

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Instituciones federales, provinciales y municipales analizaron el operativo que...

Ya están en funcionamiento las 34 luminarias en la senda entre Villa Paur y Callejón de Bello

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Este fin de semana quedaron en funcionamiento las 34...

Desde el 2 de enero vuelve el horario habitual del Estacionamiento medido y se actualizan las tarifas desde el 1° de enero

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
SAEM informa que a partir del viernes 2 de...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640