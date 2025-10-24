Sin categoría

Lograron ubicar a los dos andinistas en el Volcán Lanín

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

Según se informó, el operativo de emergencia fue exitoso y lograron extraer a los dos andinistas extraviados en el Volcán Lanín. Ambos fueron trasladados al nosocomio local de acuerdo al protocolo.

Ambos fueron visualizados por guías de la AAGM quienes hicieron el primer contacto, luego el helicóptero realizó la extracción. El SIEN (sistema integrado de emergencias Neuquén) realizó la primera atención y estabilización de los pacientes, quienes luego fueron trasladados por una ambulancia al Hospital de Junín de los Andes.

Se habilita nuevamente los ascensos al volcán Lanín y el transito en la Ruta Provincial n°61.

Agradecer y felicitar el esfuerzo de rescatistas y Guardaparques del Parque Nacional Lanín, DLyFE, Parque Nacional Nahuel Huapi y Alerces, SIEN, Guías AAGM, Guías de Montaña particulares, Policía Neuquén, Brigada Rural de Neuquén, CAX, Gendarmería Nacional, Ejercito Argentino, baqueanos, particulares, helicóptero IBEX, Bomberos Voluntarios Junín de los Andes.

Marcela Barrientos
Marcela Barrientos
Artículo anterior
Continúa la búsqueda de dos personas: cierran la Ruta Provincial 61 y el volcán Lanín hasta que termine el operativo

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

Chapelco realizó la Fiesta del Montañés con su tradicional Bajada de Antorchas

Lacar Digital Lacar Digital -
La tan esperada Fiesta del Montañés tuvo su celebración...

Chapelco celebra la Fiesta del Montañés 2025

Victoria Veloso Victoria Veloso -
Hoy sábado 23 de agosto a las 17 horas,...

Declaran de Interés Municipal la histórica transmisión del Tetratlón de Chapelco

Victoria Veloso Victoria Veloso -
En un emotivo acto celebrado ayer en el Concejo...

Acceso a la información sanitaria: presentaron la plataforma miSalud Neuquén

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
La herramienta digital reúne la información sanitaria de cada...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640

Certificados SSL Argentina