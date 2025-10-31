Locales

Lolog: avanza a paso firme la obra de pavimentación

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

En la primera semana de septiembre comenzó la obra de pavimentación de la Ruta Provincial 62 hasta Lago Lolog. Cuarenta y cinco días después se observan varios equipos de operarios de la empresa contratista que trabajan en diferentes sectores de la traza.

Obreros y maquinarias avanzan en el hormigonado en alcantarillas, registros de niveles, delimitación de la traza definitiva, limpieza del terreno, ensanche y otras obras en el terraplén. Uno de los tramos donde más se trabaja es en la recta, sobre los últimos kilómetros antes del puente sobre el río Quilquihue.

La obra, que en el primer tramo de 6 kilómetros que va de Parque Rosales hasta pasar el río Quilquihue, es financiada con aportes del Gobierno de la provincia de Neuquén.

En la delimitación de la traza, se trabajará en un ancho de coronamiento variable entre 9 y 11 m, según sean sectores de desmonte o terraplén respectivamente, con una calzada pavimentada de 7.00 m y banquinas variables de 1.00 a 2.00 de ancho a ambos lados, parcialmente pavimentadas en 0.50m.

La obra incluye la construcción de cinco intersecciones tipo T para el ingreso y egreso de los barrios Parque Rosales, Peñón, Los Ñires y Noregón y un enlace similar para Playa Bonita.

El plazo de ejecución de la obra, a cargo de la empresa santafesina Pose S.AS., es de 12 meses y el presupuesto oficial, a valores de la licitación en julio de 2024, es de $7.492.873.866.

