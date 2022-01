Los azules del MPN preparan su gran demostración de fuerza hacia el 2023

>> Política

Será para el mes que viene, en un encuentro en el que estarán Sapag, Gutiérrez, Gaido y Koopmann, quien por ahora es el único candidato a la gobernación.

La política interna del Movimiento Popular Neuquino no se toma vacaciones. El lunes, después del anuncio del llamado a licitación para la construcción del hospital Norpatagónico, se dio una foto no casual en la que estaban el gobernador Omar Gutiérrez, su vice, Marcos Koopmann, y el intendente de la ciudad, Mariano Gaido. Esto derivó luego en una reunión en la que se diagramó una gran convocatoria para después del 15 de febrero, a la que se invitará a todos los intendentes, ex jefes comunales y autoridades partidarias del MPN.

La idea, a sugerencia de Gaido y que ya fue consensuada con el ex gobernador Jorge Sapag, es juntar a unos 500 dirigentes en El Chocón. “Queremos que no falta nadie”, se dijo desde la organización de este encuentro, en el que también se espera la presencia de la ex vice gobernadora Ana Pechen. Después se prevé otro en la cuna del MPN, en Zapala, y un tercero en Neuquén capital, donde se analiza la posibilidad de realizar el 1 de marzo una convocatoria importante a la Legislatura, con motivo del acto de apertura de sesiones ordinarias.

“Lo que queremos es poner en marcha el engranaje de la lista Azul porque en las PASO no pudimos hacerlo. Será mostrar que el que no está acá se va a quedar afuera”, indicó una fuente calificada del partido.