Los estudiantes de Lago Hermoso no volverán a cursar en un trailer

El gobernador celebró la inauguración del nuevo edificio de la nueva Escuela Primaria 48 . “Vamos generando igualdad de oportunidades en toda la provincia”; aseguró Figueroa.

El gobernador Rolando Figueroa encabezó este martes la inauguración de la nueva Escuela Primaria 48 de Lago Hermoso, que permitirá a los estudiantes de la localidad acceder a un edificio nuevo y moderno, dejando atrás las clases que se dictaban en un trailer.





“Vamos generando igualdad de oportunidades en toda la provincia”; aseguró Figueroa, que no ocultó su emoción al compartir el momento con la comunidad lacustre. “La educación es un prioridad”, resaltó.



Durante sus palabras el gobernador destacó a los docentes neuquinos y aseguró que ese empuje es lo que anima a seguir con las inversiones en los edificios. “Hemos invertido 21 millones de dólares en la refacciones de las escuelas”, recordó.



Apuntó al atraso de infraestructura, donde las escuelas no son la excepción y celebró el logro. “Esto se puede hacer porque contamos con un presupuesto, contamos la partida y tenemos la decisión política de avanzar en este sentido”, señaló.



Agradeció en particular al ex ministro de Educación y actual diputado nacional Osvaldo Llancafilo por el compromiso para con la escuela.



Repasó las inversiones provinciales del plan verano que permitirán empezar las clases el día 25 de febrero, con una inversión de 21 millones de dólares. “En total en toda la provincia estamos llevando adelante la construcción de 80.000 metros cuadrados, más 8.000 metros de refacción”, repasó.

“Es muy bueno que en las placas cuando inauguramos no digan los nombres de los funcionarios sino que diga el nombre de todo el pueblo neuquino que invirtió para que nosotros podamos lograr tener este tipo de escuelas”, completó el mandatario.



De las actividades participaron los ministros jefe de Gabinete, Juan Luis “Pepe” Ousset; de Planificación, Innovación y Modernización, Rubén Etcheverry; de Educación, Soledad Martínez; de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza; y la presidente de la Upefe y diputada nacional, Tanya Bertoldi.



Martínez destacó el sistema educativo neuquino y se comprometió a “renovar el compromiso que pide la familia con una educación pública para que crezca no solamente en infraestructura sino también en calidad, en jerarquía, en desarrollo de alternativas que permitan el arraigo”.



La ministra destacó el edificio “diferente de los otros que hemos inaugurado, que es sustentable porque vemos allí todo el desarrollo de los paneles para generar energía y con ello también dar un salto de calidad respecto de otros modelos de gestión de edificios públicos”, añadió.



Por su parte el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, sostuvo que “si el Estado no está presente, es imposible pensar en colegio en este lugar”, y agregó que con estas acciones, “la provincia de Neuquén está más vigente que nunca”, sostuvo.



“La única manera que salimos adelante es si nosotros nos cuidamos como neuquinos”, remarcó Salonitti.



La nueva primaria rural, incluyó refacciones de 368 metros cuadrados que se realizó con un monto renegociado de $243.251461,02 luego de que quedara inconclusa en 2022, con un presupuesto acordado cercano a los 88 millones de pesos.

