Los gobernadores patagónicos se reúnen para definir si frenan el suministro gas y petróleo

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, confirmó que los cinco mandatarios provinciales conversarán desde las 15 para pactar acciones conjuntas sobre los fondos retenidos por Nación. El encuentro se realizará por videoconferencia.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, confirmó que esta tarde los gobernadores patagónicos se reunirán para definir si en la región frenan el suministro gas y petróleo. El encuentro se dará vía Zoom desde las 15 y participarán Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Claudio Vidal (Santa Cruz), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Sergio Ziliotto (La Pampa).

“Por la tarde habrá una reunión con las provincias patagónicas y vamos a tomar una decisión en conjunto pero estamos cansados del destrato, de la agresión. Hoy vamos a tomar una deliberación y lo que decida Chubut, lo decidiremos todos juntos”, informó el mandatario chubutense en medio de la tensión con Javier Milei por los fondos retenidos a su provincia.

En medio de la disputa que mantiene con el Gobierno nacional por los fondos coparticipables, Torres aseguró en diálogo con radio Mitre que “esta tarde se definirán en conjunto si se interrumpirá el abastecimiento de gas y petróleo” desde la Patagonia.

Cabe mencionar que este viernes, el gobernador advirtió: “Si para el miércoles no nos quitan la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo de Chubut para la Argentina. Y ahí te quiero ver”. Ante la ofensiva de Javier Milei, quién lo calificó de “degenerado fiscal”, la tensión podría escalar en las próximas horas.



Este sábado, Ignacio Torres ratificó que Chubut no va a entregar petróleo ni gas y anunció que se reunirá esta tarde con los mandatarios patagónicos para tomar “una medida en conjunto”. “Ellos nos ven como una provincia chica y que nos pueden pisotear. Somos una provincia chica pero nos vamos a defender de este gobierno y del que sea”, expresó el gobernador chubutense.