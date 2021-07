Los trabajadores del Parque Nacional Lanín harán paro este lunes

>> Locales, Regionales, Sociedad

El reclamo comprende a las tres sectoriales de Parques Nacionales: Guardaparques, Brigadistas y SINEP, quienes, bajo el reclamo de recomposición y equiparación salarial, tomarán estas medidas de fuerza mañana lunes.



Los trabajadores del Parque Nacional Lanín (PNL) realizarán mañana lunes 5 de julio un paro, con protesta y manifestación en las calles de la Intendencia del PNL. Esto se da en el marco de la lucha por mejoras salariales y laborales. Lacar Digital dialogó con Alejandra Riquelme, vocera de los Guardaparques del PNL.

“Tras la negativa a toda recomposición y equiparación salarial inmediata por parte de las autoridades APN como las autoridades de Ambiente, se toman estas medidas de fuerza. El reclamo comprende a las tres sectoriales de Parques Nacionales, Guardaparques, Brigadistas y SINEP”

“Los Guardaparques tienen un básico de siete mil pesos, un promedio de sueldo de cuarenta y cinco mil pesos, y ésto esta muy por debajo de la canasta básica ”, aclaró Riquelme.

También pidió por el apoyo de la sociedad “no solo para apoyar nuestro reclamo sino por las áreas protegidas que, cuando los Guardaparques hacen paro quedan sin resguardo de sus guardianes ”

Cabe aclarar que este reclamo no es únicamente del PNL, sino de todas las áreas protegidas del país, “pero al no contar con el apoyo del Consejo Directivo Nacional (CDN) de ATE, estas medidas no se pueden tomar a nivel nacional. ATE provincia, gracias a las gestiones de Andrade, cubre y acompaña nuestro reclamo, pero hay muchas otras provincias que no reciben el mismo apoyo y no pueden manifestarse. Por eso, no solo reclamamos por un salario digno y mejores condiciones de trabajo, sino que también buscamos el apoyo del CDN de ATE.»

Por otro lado, Lacar Digital también dialogó con Martin Morales, vocero de los Guardaparques del Parque Nacional Nahuel Huapi, quien también reiteró la lucha de todos los trabajadores del los Parques Nacionales: “Equiparación y recomposición salarial, y reencasillamiento de las categorías.”

Además, aclaró la importancia que tiene la representación gremial a nivel nacional: “Al no tener la posibilidad de una cobertura a nivel nacional, la lucha esta desdibujada y descoordinada, y más si tenemos en cuenta que hay muchas áreas que no están organizadas con un representante gremial de ATE. Esto es por desidia del CDN de ATE, que no quiere avanzar con ese tipo de organizaciones.»

“Estamos completamente huérfanos de una representación gremial nacional que nos permita organizar una medida de fuerza simultánea y coordinada con todas las áreas protegidas del país; nos han sacado ese apoyo”, finalizó Morales.