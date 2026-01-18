Los Zorros iniciaron la pretemporada 2026 de sus formativas

La pretemporada 2026 de las divisiones formativas de Zorros Básquetbol comenzó el lunes 12 de enero en el predio de Los Zorros, ubicado en Vega San Martín, con trabajos enfocados en la preparación física y técnica de los jugadores.

La convocatoria está dirigida a chicos y jóvenes de entre 12 y 21 años, con un promedio actual de entre cinco y seis cupos disponibles por categoría. Estos equipos representarán al club en la Liga Federal Argentina de Formativas, cuya competencia oficial comenzará en marzo de 2026.

Durante el mes de enero, los entrenamientos físicos se desarrollan de 19 a 20 horas en distintos espacios de San Martín de los Andes. A lo largo del año, las prácticas regulares se realizan en el SUM del Arenal, generalmente los días lunes, miércoles, viernes y sábados.

Desde la institución informaron que se requiere experiencia previa a partir de los 12 años, ya que se trata de un proyecto de competencia federada. Zorros Básquetbol es miembro de la Federación de Básquetbol de Neuquén y, por lo tanto, de la Confederación Argentina de Básquetbol. En el caso de los menores de 12 años, no es necesaria experiencia previa: la actividad para ese grupo comenzará en marzo en el gimnasio del Colegio Fasta.

La inscripción se realiza mediante una planilla que se entrega personalmente desde la administración del club. La documentación requerida incluye apto médico y fotocopia del DNI de cada jugador. No hay costo de inscripción, aunque sí se abona una cuota mensual.

La convocatoria permanecerá abierta durante todo el año o hasta completar los cupos disponibles, con el objetivo de consolidar los equipos durante los primeros meses y afrontar luego la competencia federal.

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse al +54 9 2944 21-7239 (Profesor Diego) o enviar un mensaje al Instagram de Zorros Básquetbol.