Lucas Sepúlveda: «es triste quedarte sin trabajo, pero más triste es que la vida te golpeé por una negligencia»

A través de una carta dedicada a Martina, Lucas Sepúlveda analizó la situación de algunos empleados del Parque Nacional Lanín en el marco de los despidos realizados por Nación.

La Carta:

CARTA A MI HIJA.

QUERIDA HIJA…ESTE 24/04 ESPERO QUE TENGAS UN FELIZ CUMPLE ESTES DONDE ESTES…ME SACARON LA POSIBILIDAD DE FESTEJARTELO…PERO SABES QUE?

Me pasa Que es triste tener que leer por un reclamo laboral que hoy «los trabajadores de Parques son quienes nos cuidan»

Hace unos días que venía pensando y mucha gente me pregunta que pienso del despido de trabajadores de Parques Nacionales?? Que pienso de «nuestros» políticos que apoyan y fomentan a que todo siga igual? Que pienso de la iglesia??(Preguntas que me hacen).

Lo que pienso lo digo…que es triste quedarse si tu fuente laboral…pero más triste es no cuidarla….más triste es que la vida te golpee por una mala negligencia..

Paso todos los días por las viejas oficinas de parques y veo el cartel que dice….SIN GUARDAPARQUES NO HAY TURISMO..

Me pregunto realmente…Es en serio?? Es broma??

Les recuerdo sobre el circo que armaron en el tribunal federal de neuquen en el cual expusieron entre burlas y maltrato a nuestra familia ( con sonrisas y contentos mientras declaraban) que ellos mismos expusieron que solo cuidan el bosque y no a la gente…QUE UN GUARDAPARQUE NO CUIDA A LAS PERSONAS..SUPUESTAMENTE CUIDA EL BOSQUE…

De que turismo hablan hoy??? Con que cara hablan hoy??

Opino lo mismo de siempre…una institución politizada y sindicalizada que solo se dedica a burlarse a quienes le cambiaron la vida para siempre por no hacer su trabajo.

Un acto de demostrar que no estoy errado es que después de que mataron a martina y matias pusieron un bañero en la la playa de lolen…ni hablar de los cientos de árboles talados por ellos mismos que dicen defender el bosque y el turismo…

Un fiel reflejo de cómo estamos como país es una institución nefasta y que no tiene cara como lo es LA ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONES …LA IGLESIA MISMA…Y TODOS LOS POLITICOS QUE AVALAN QUE MAÑANA HAYA OTRO MATIAS Y OTRA MARTINA.

POR QUE QUIEN APOYA ES CÓMPLICE.

ALGUN DIA MIRARÉ ALREDEDOR Y TE VERÉ SONRIENDO..COMO LO FUISTE EN VIDA LOS 2 AÑOS Y 8 MESES HASTA QUE TE ARRANCARON POR NO HACER LO QUE DESPUES SUPUESTAMENTE HICIERON. TAN SIMPLE COMO SU TRABAJO.

Pero quédate tranquila que estos negligentes a nosotros no nos cuidan.



LUCAS SEPULVEDA.

PAPA DE MARTINA