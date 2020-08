Lucas Sepúlveda: «Ese día lo viví junto a mi otro hijo y todavía no le puedo explicar de que manera la jueza dictaminó sobreseimiento»

>> Locales, Sociedad

Sobre la Tragedia de Lolén se conoció el último fallo donde, la jueza federal a cargo de la causa, María Silvina Dominguez volvió a dictaminar el sobreseimiento de todos los acusados.

El fallo indica que los acusados no pudieron prever la caída del árbol.

La jueza federal a cargo de la causa, María Silvina Dominguez volvió a dictaminar el sobreseimiento de todos los acusados en la causa de Lolen.

Lucas Sepúlveda, papá de Martina una de las víctimas fatales, habló con Lacar Digital y expresó «Fue algo inesperado, desde de dos puntos de vista. Como padres la verdad que es doloroso, vergonzoso, aberrante toda la medida que dictaminó la jueza, y del otro lado, porque uno trata de entender un poco, la verdad que con mucha bronca, como la mayoría de la gente que nos conoce nos ha dicho es inentendible.»

A pesar de la apelación realizada por las familias de Martina y Matias, los dos niños que fallecieron en la playa de Lolen al caerles un árbol mientras jugaban el 1 de enero de 2016, la jueza volvió a dictaminar el sobreseimiento indicando en el fallo que no era posible que los acusados pudieran prever la caída.

«La jueza lo que hizo fue mandar sobreseimiento a todos – explicó Lucas – entonces se apeló en la cámara de Roca» y agregó que el caso «volvió a la jueza y las medidas que determinó ella fue citar a 5 testigos, la mayoría del Parque y se agarró desde ese punto para determinar el sobreseimiento».

Además aseguró que «la jueza que está encasillada en dictar sobreseimiento y dejar de lado todo lo otro. Dejar de lado la muerte de mi hija, dejar de lado la muerte de Matias, dejar de lado que existe en el expediente que Parques debería haber hecho un relevamiento del lugar para poder habilitarlo y no lo hicieron.»

Afirmó que para ellos «se abrió el camping porque siempre se abría y no hicieron lo que correspondía, hay una cadena de responsabilidades que demuestra que no hicieron su trabajo y eso es lo que a uno más le duele como persona, que vive en un sistema donde sabe que las cosas se hacen mal y la justicia apoya que las cosas se hagan mal».

Ese día Martina estaba jugando con su hermana cuando ocurrió la tragedia, «a mí ese día lo que me tocó vivir, lo viví junto a mi otro hijo y yo todavía no se lo puedo explicar, no le puedo explicar de que manera la jueza dictaminó sobreseimiento a todos por la muerte de su hermana.»

En relación al fallo explicó: «Lo que siempre digo es que no nos metimos en medio del bosque, fuimos a una playa que supuestamente estaba en condiciones y habilitada para ser explotada» y que «la habilitaron sin hacer un relevamiento que figura como cláusula. O sea, Parques Nacionales debería haber hecho como cláusula para poder darle la habilitación a la comunidad para que lo explote y no lo hicieron.»

«Y después ver que la justicia diga «estos son sucesos naturales» no se entiende», concluyó Lucas quién confirmó que se volverá a apelar la decisión de la jueza hasta que se haga justicia por su hija y Matias.